Hollow Knight: Silksong: se revelan nuevos secretos del indie más esperado de los últimos años

El esperado Hollow Knight: Silksong finalmente ha llegado y, a pocos días de su lanzamiento, los jugadores ya están explorando cada rincón de este nuevo metroidvania de Team Cherry. La comunidad ha comenzado a compartir descubrimientos que van desde trucos para desbloquear modos especiales hasta detalles ocultos sobre la historia y la protagonista.

EL MODO ALMA DE ACERO Y LAS PRIMERAS SORPRESAS

Uno de los secretos más comentados es el truco que permite acceder al modo Alma de Acero, o permamuerte, sin necesidad de terminar la aventura. Este detalle ha generado revuelo entre los fans más veteranos, que disfrutan del desafío extremo que ofrece.

Sin embargo, no es lo único que ha sorprendido. Silksong está lleno de elementos que pueden pasar desapercibidos, incluso para los más atentos. Uno de ellos involucra directamente a Hornet y ha despertado gran interés entre la comunidad.

HORNET Y UNA REVELACIÓN INESPERADA

Al derrotar a las dos Gran Moscarola, un jefe del juego, se desbloquea un texto secundario en el diario de Hornet. Este detalle revela un aspecto poco conocido de la protagonista: su visión sobre las relaciones amorosas.

En la descripción se puede leer cómo Hornet reflexiona sobre el instinto de emparejarse y cómo en su vida buscó una unión similar, aunque sus parejas no podían igualar su longevidad. Este comentario ha sorprendido a los jugadores, ya que Hornet siempre se había mostrado reservada en cuanto a su vida personal.

El hallazgo ha sido ampliamente comentado en foros y redes sociales como Twitter y Reddit. Algunos fans incluso bromean con que la princesa ha tenido varios intentos fallidos de pareja, lo que humaniza aún más a este enigmático personaje.

"Emparejarse con otro es un instinto básico, y uno que proporciona una gran alegría a algunos insectos. Una vez busqué una unión similar, pero ninguno de mis compañeros podía igualar mi esperanza de vida."

ZONAS OCULTAS DESDE EL INICIO DEL JUEGO

Como es tradición en Hollow Knight, los secretos abundan en cada rincón. De hecho, el primer área oculta aparece nada más comenzar la aventura.

Aunque el camino principal obliga a avanzar hacia la derecha, si en lugar de golpear la pared se salta hacia arriba, el jugador entra en una habitación secreta con un recurso muy útil para los primeros pasos. Pero no termina ahí: al repetir la acción en la misma sala, se descubre una segunda área escondida, esta vez con un enemigo especialmente desafiante para quienes apenas empiezan.