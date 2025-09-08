Hollow Knight: Silksong divide a su comunidad por exceso de dificultad

A pocos días del lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, las redes sociales y foros de videojuegos se han llenado de debates en torno a un tema que siempre aparece cuando un título desafiante alcanza popularidad: la dificultad. Lo mismo ocurrió en su momento con Elden Ring y otros juegos de FromSoftware.

En esta ocasión, el metroidvania de Team Cherry ha dividido a su comunidad entre quienes critican una supuesta curva de dificultad mal balanceada y aquellos que defienden el reto como parte esencial de la experiencia.

CRÍTICAS SOBRE UNA DIFICULTAD "CRUEL"

En foros como Reddit y reseñas de Steam, algunos jugadores han señalado que ciertos aspectos del juego son innecesariamente duros. Un usuario comentó que varias mecánicas se sienten "crueles", mientras otros se quejaron de jefes que pueden dañar incluso después de ser vencidos, o de los largos recorridos necesarios para llegar hasta ellos.

También hay quienes aseguran que Silksong utiliza "números inflados" para alargar artificialmente la experiencia, haciendo que el reto parezca más una traba que una virtud.

LA OTRA CARA: "SOLO HAY QUE MEJORAR"

Como suele ocurrir en estos casos, muchas respuestas han sido defensivas. En X (antes Twitter), un jugador ironizó sobre las reseñas negativas asegurando que "solo son personas quejándose porque el juego no los mima". En la misma línea, varios aficionados repiten el clásico "git gud", minimizando las quejas de quienes encuentran injusto el reto.

No obstante, otros fanáticos piden no reducir la conversación a simples burlas y reconocen que las críticas no significan odio hacia el juego. Para ellos, señalar aspectos mejorables no resta mérito a una obra que sigue siendo considerada por muchos como sobresaliente.

I love reading the negative reviews of Silksong because its just people complaining the game is too hard and doesn't baby them pic.twitter.com/65Fv9lBtAx — Johann (@LookAtMyMeat1) September 6, 2025

MÁS ALLÁ DE LA POLÉMICA

Entre la discusión, también hay voces que prefieren enfocarse en los puntos positivos. Algunos jugadores destacan las nuevas mecánicas, el sistema de misiones y la fidelidad al espíritu del primer Hollow Knight, recordando que la dificultad siempre fue parte de su esencia.

"Creo que simplemente tenemos que asumir que el juego es como es y disfrutar estos primeros días con una obra muy especial", escribió un usuario, llamando a la comunidad a no dejar que la frustración empañe la experiencia.

DISPONIBLE EN MÚLTIPLES PLATAFORMAS

Hollow Knight: Silksong se lanzó el 4 de septiembre y está disponible en PC (Steam, GOG y Humble Store), Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One y Game Pass.

Mientras la comunidad sigue dividida, una cosa es segura: el viaje por Telalejana en la piel de Hornet no deja indiferente a nadie.