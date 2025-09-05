Expertos temen que el precio de Hollow Knight: Silksong altere la percepción del valor de los videojuegos

El esperado lanzamiento de Hollow Knight: Silksong ha generado entusiasmo entre los jugadores, pero también abrió un debate en la industria sobre el precio de los videojuegos y cómo este puede influir en el mercado.

UN DEBUT ESPERADO QUE COLAPSÓ LAS TIENDAS DIGITALES

El 4 de septiembre de 2025 se estrenó oficialmente Silksong en todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch y Switch 2. El impacto fue tan grande que las principales tiendas digitales, como Steam y la eShop, sufrieron caídas momentáneas debido a la alta demanda.

Además del éxito en ventas, el título de Team Cherry sorprendió con un precio de lanzamiento de 20 dolares, lo que muchos consideran accesible tomando en cuenta la calidad y duración de la propuesta. Sin embargo, este mismo aspecto encendió la discusión entre desarrolladores independientes.

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.



Release times:

7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST



Game price:

USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025

EL PRECIO COMO UN ARMA DE DOBLE FILO

Algunos estudios, como BastiArtGames (Lone Fungus), RJ Lake (Unbeatable) y Toukana (Star Birds), expresaron su preocupación por las consecuencias que un precio tan bajo podría tener en la percepción de valor de los videojuegos.

Según señalan, este costo podría obligar a otros desarrolladores a replantear sus estrategias de precios y lanzamientos, ya que los jugadores podrían esperar que producciones de gran calidad siempre se ofrezcan a precios reducidos.

Un caso particular es el de Star Birds, juego que decidió retrasar su lanzamiento para no competir directamente con Silksong.

Toukana explicó que, aunque se trate de propuestas distintas, existe una superposición de audiencias que dificulta la promoción en paralelo. Además, recordaron que su proyecto es el resultado del trabajo de dos estudios que, en conjunto, emplean a más personas que el propio Team Cherry.

they can price however low they want, as a result. their return on investment is infinite no matter what they do. but by charging such a low amount, they are causing lizard brain signals to fire off saying "this kind of game is worth twenty dollars. you should expect this game for twenty dollars." — rj (@rj.dcellgames.com) 29 de agosto de 2025, 17:11

PLANES A FUTURO Y EDICIÓN FÍSICA

Más allá de la polémica por el precio, los jugadores ya conocen parte de lo que viene tras el lanzamiento. Team Cherry confirmó contenido adicional en camino y una edición física de Hollow Knight: Silksong programada para principios de 2026. También se reveló que habrá un paquete de mejora gratuito para los usuarios de Nintendo Switch 2, lo que asegura que la experiencia se mantenga vigente en la nueva generación.

UN DEBATE ABIERTO EN LA INDUSTRIA

El caso de Silksong deja en claro cómo un precio puede convertirse en un punto de discusión tan importante como la jugabilidad o el apartado gráfico.

Para muchos jugadores, pagar menos por un título de tanta calidad es motivo de alegría, pero para los desarrolladores independientes podría representar un reto a la hora de mantener la viabilidad de sus proyectos.