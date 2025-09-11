Chainsaw Man The Movie: Reze Arc revela tráiler español latino y su fecha de estreno en México

El universo de Chainsaw Man vuelve a encender la emoción entre los fans con el lanzamiento del nuevo tráiler de su esperada película.

Bajo el título Chainsaw Man The Movie: Reze Arc, Crunchyroll y Sony Pictures presentaron un adelanto en español latino que muestra a la misteriosa Reze, un personaje clave que marcará un antes y un después en la historia de Denji.

EL REGRESO DE CHAINSAW MAN A LA GRAN PANTALLA

El filme producido por MAPPA y dirigido por Tatsuya Yoshihara llegará primero a Japón el 19 de septiembre de 2025. Posteriormente, se estrenará en más de 80 países a partir del 24 de septiembre, con fechas destacadas como el 29 de octubre en Estados Unidos y el 30 de octubre en gran parte de Latinoamérica, incluyendo México y España.

LA HISTORIA DETRÁS DEL ARCO DE REZE

La trama adapta el arco de "La chica bomba" del manga original de Tatsuki Fujimoto, donde se explora la relación explosiva entre Denji, Makima y la enigmática Reze.

El proyecto mantiene a figuras clave como Hiroshi Seko en el guion, Kazutaka Sugiyama en el diseño de personajes y Kensuke Ushio en la música, garantizando la misma esencia que conquistó a los seguidores de la primera temporada.

RECAPITULACIONES PARA LOS FANS

Como preparación para este estreno, Crunchyroll lanzó dos cintas recopilatorias tituladas The Compilation: Part I y II.

Estos materiales incluyen escenas adicionales inspiradas en los capítulos especiales "Chainsaw Days", ofreciendo una excelente oportunidad para que los espectadores se pongan al día antes de la llegada del Arco de Reze.

UNA EXPERIENCIA PENSADA PARA EL CINE

Manabu Ohtsuka, presidente de MAPPA, explicó que este arco fue adaptado en formato cinematográfico debido a la intensidad de sus batallas y al despliegue visual que solo puede apreciarse al máximo en una pantalla grande. Aun así, no se descarta que futuros arcos de Chainsaw Man regresen al formato televisivo si la historia lo requiere.

Con un tráiler lleno de tensión y acción, Chainsaw Man: El Arco de Reze promete convertirse en uno de los momentos más impactantes de la saga. La preventa de boletos en México y otros países de Latinoamérica se anunciará pronto, por lo que los seguidores deben estar atentos para no perderse este esperado lanzamiento.