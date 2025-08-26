Chainsawman estrenará 2 largometrajes en streaming antes de su película "Reze Arc"

Chainsaw Man, la popular serie de anime inspirada en el manga de Tatsuki Fujimoto y producida por el estudio MAPPA, conquistó a millones de fanáticos desde su llegada en 2022 a través de Crunchyroll. La historia de Denji, un joven cazador de demonios que vive entre la miseria y la sangre, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Tras años de espera por una segunda temporada, los seguidores recibirán algo distinto, pero igual de emocionante: la película Chainsaw Man – El Arco de Reze, que se estrenará en cines españoles el próximo 31 de octubre gracias a Sony Pictures.

DOS LARGOMETRAJES ANTES DE LA PELÍCULA

Como antesala a este esperado estreno, Crunchyroll ha confirmado la llegada de dos películas recopilatorias que refrescarán la memoria de los fans. Bajo el título Chainsaw Man – The Compilation, la plataforma lanzará en septiembre dos cintas:

Chainsaw Man – The Compilation: Part I

– The Compilation: Part I Chainsaw Man – The Compilation: Part II

Estas producciones no serán un simple resumen de la primera temporada, sino que incorporarán escenas adicionales bajo el nombre de Chainsaw Days, las cuales adaptan episodios extra del manga original.

QUÉ MOSTRARÁ CADA PELÍCULA

La primera parte llevará al espectador nuevamente a los orígenes de Denji, mostrando su lucha como cazador de demonios y las duras condiciones de vida que lo llevaron a unirse a la División Especial. Todo culmina en el recordado enfrentamiento con la yakuza.

Por su parte, la segunda entrega revive momentos clave como la batalla contra el Demonio de la Eternidad y los días posteriores al brutal ataque contra la División 4. También veremos escenas icónicas, entre ellas la famosa fiesta donde Denji busca cobrar el beso prometido por Himeno, uno de los instantes más comentados por los seguidores.

UNA PREPARACIÓN PARA LO QUE VIENE

Con estas películas, los fans tendrán la oportunidad de revivir los episodios más intensos de la primera temporada mientras disfrutan de nuevo contenido que enriquecerá la experiencia.

Así, el terreno queda listo para recibir en la pantalla grande el arco de Reze, una de las sagas más esperadas de la historia de Chainsaw Man.