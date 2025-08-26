¿Roblox cerrará? Esta es la verdad detrás de la supuesta noticia

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de rumores que aseguran que Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, cerrará sus puertas a finales de agosto o principios de septiembre de 2025; Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que algunos videos virales intentan hacer creer.

EL RUMOR QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

En TikTok y otras plataformas circulan publicaciones con mensajes alarmistas como: "¡Alerta! Roblox será prohibido y eliminado a nivel mundial luego de que varios niños fueron secuestrados". Estas afirmaciones apuntan a que el videojuego estaría siendo usado como un medio para el secuestro de menores, y que por esa razón sería eliminado de forma definitiva.

Incluso, se difundió un supuesto comunicado en el que se anunciaba que Roblox desaparecería el 1 de septiembre de 2025. No obstante, dicho mensaje provino de una cuenta parodia y no corresponde a ninguna fuente oficial.

ROBLOX CORPORATION DESMIENTE LA NOTICIA

La empresa detrás del videojuego, Roblox Corporation, ha desmentido en varias ocasiones este tipo de rumores. Desde 2020, la compañía ha aclarado que estas afirmaciones son engaños que se repiten cada cierto tiempo con ligeras modificaciones.

En un comunicado enviado en abril de 2025 a medios de verificación, la compañía reiteró que las publicaciones sobre el supuesto cierre son "sensacionalistas y sin fundamentos". Además, la plataforma continúa activa, recibe actualizaciones y mantiene comunicación constante con sus millones de jugadores en todo el mundo.

BLOQUEOS EN ALGUNOS PAÍSES

Si bien Roblox no está siendo eliminado a nivel internacional, sí ha sido bloqueado en algunos países por motivos de protección infantil. Entre ellos se encuentran Turquía, China, Corea del Norte, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

En el caso de Turquía, por ejemplo, en agosto de 2024 un tribunal ordenó bloquear la plataforma por considerar que contenía riesgos para la seguridad de los menores. No obstante, en abril de 2025 se planteó la posibilidad de que Roblox y Discord vuelvan a estar disponibles si cumplen con las regulaciones locales.

LA POSTURA DE LA COMPAÑÍA

Roblox Corporation asegura que trabaja de manera constante para reforzar sus sistemas de seguridad y proteger a su comunidad.

Además, colabora con organizaciones, legisladores y expertos para mejorar la experiencia de los jugadores y evitar que actores malintencionados utilicen la plataforma con fines indebidos.

Los rumores sobre el cierre de Roblox son falsos. La plataforma no desaparecerá a nivel mundial y continúa siendo uno de los espacios de entretenimiento en línea más utilizados por niños, jóvenes y adultos.

Aunque existen restricciones en algunos países, la empresa sigue comprometida con su comunidad global, reforzando medidas de seguridad y ofreciendo nuevas experiencias de juego.