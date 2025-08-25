Isela Morales: joven de escasos recursos celebra sus XV años con 70 padrinos gracias a las redes sociales

La ilusión de una quinceañera de San Luis Potosí se convirtió en un festejo inolvidable gracias al poder de las redes sociales y la solidaridad de cientos de personas. Isela Analí Santiago Morales, joven recolectora de basura, cumplió su sueño de celebrar sus XV años rodeada de miles de asistentes y más de 70 padrinos que se sumaron a la causa.

DE UN VIDEO VACÍO A UNA FIESTA MULTITUDINARIA

La historia comenzó hace un mes, cuando circuló un video en el que Isela aparecía bailando en su fiesta, pero el salón estaba prácticamente vacío. La tristeza que reflejaban esas imágenes llevó a su padre, Ramón Morales, a lanzar una invitación pública para organizar un nuevo festejo.

La respuesta fue sorprendente: cientos de personas y padrinos se unieron, logrando que lo que parecía un evento pequeño se transformara en una celebración masiva en el campo Garzas Blancas de Axtla de Terrazas.

UNA CELEBRACIÓN CON SABOR HUASTECO

El pasado 23 de agosto, el terreno de 800 metros cuadrados se convirtió en un salón de fiesta iluminado y decorado para recibir a más de 2 mil invitados. El ambiente estuvo acompañado de música en vivo con agrupaciones como Charly y su grupo Super Amor, el trío Atempa Huapanguera y el grupo Arrasador de René Hernández.

La comida no podía faltar: el platillo principal fue el tradicional zacahuil, un tamal gigante típico de la región, preparado con pollo, chile y hojas de plátano que requiere largas horas de cocción.

ISELA COMPARTE SU SUEÑO CON OTRAS MUJERES

Vestida de rosa y emocionada por vivir el momento más esperado, su vals programado para la noche, Isela compartió un mensaje que conmovió aún más a la comunidad:

“Quiero que las niñas y mujeres que nunca pudieron tener sus XV años vengan a festejar aquí conmigo”.

La magnitud de la fiesta llevó a que la Policía Municipal implementara un operativo de seguridad para garantizar que todo transcurriera en paz.

Pero más allá del festejo, Isela mostró un gesto solidario al pedir que los regalos no fueran para ella, sino juguetes destinados a niños de escasos recursos, reforzando así el espíritu generoso que inspiró su celebración.

UNA FIESTA QUE QUEDARÁ EN LA MEMORIA

Lo que inició como un triste recuerdo se transformó en una muestra de unión y empatía. Los XV años de Isela Morales no solo cumplieron el sueño de una joven, sino que también unieron a toda una comunidad en una celebración que quedará marcada como un ejemplo de solidaridad en México.