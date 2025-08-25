Lobo marino y su cuidador se hacen virales luego de compartir su estrecha amistad en redes

Trabajar como filetero de pescado en la costa podría parecer una rutina monótona, pero para Mario, pescador en Valparaíso, Chile, su día a día está lleno de momentos únicos gracias a un inesperado compañero: Ben, un lobo marino que lo acompaña a diario en su puesto de trabajo.

El vínculo entre ambos se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde Mario comparte videos bajo el usuario @mayora_222 mostrando la cercanía con su amigo marino.

BEN, EL CATADOR OFICIAL DEL PESCADO

Mario asegura que Ben es el "catador oficial" de los productos que ofrece en su puesto de Caleta Portales, una zona donde pescadores, gaviotas y lobos marinos conviven con la comunidad casi como mascotas urbanas.

"Aunque Ben sea diferente a los demás, no hay que olvidar que estos animales son muy peligrosos. Cada uno tiene su encanto y por eso los reconozco", explica el pescador en sus transmisiones en vivo.

El venezolano, que vive de la venta de pescado, también relata entre risas que además de los lobos marinos, debe lidiar con las gaviotas, que suelen robarle el producto.

RESPETO Y ADMIRACIÓN POR LOS LOBOS MARINOS

Mario es consciente de los riesgos de convivir con animales de gran tamaño, ya que los lobos marinos pueden pesar más de 300 kilos y reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados. Sin embargo, lejos de temerles, él los respeta y los cuida, alimentándolos y participando en labores de limpieza de su hábitat junto a voluntarios.

Su amor por estos animales viene de tiempo atrás. Antes de Ben, tuvo otra entrañable amistad con un lobo marino llamado Tuertín, que falleció hace poco más de un año. "Él fue quien me dio a conocer y siempre estará presente en mis canciones, lo recordaré por siempre", comenta con nostalgia, ya que además de pescador también es músico.

EL FENÓMENO EN REDES SOCIALES

La popularidad de Mario ha crecido con fuerza en internet. Actualmente, cuenta con más de 279 mil seguidores en TikTok y comparte desde 2020 videos que muestran su rutina en la caleta, sus aventuras con Ben y recuerdos de Tuertín.

Su historia ha llamado la atención no solo por la ternura que despierta la amistad entre un hombre y un lobo marino, sino también porque muestra la convivencia diaria de las comunidades costeras con la fauna marina en Valparaíso.

DATOS SOBRE LOS LOBOS MARINOS

Los lobos marinos pertenecen a la familia Otariidae, la misma que las focas. Son mamíferos adaptables que habitan las costas de América Latina, según datos de Dolphin Discovery. Aunque muchas veces parezcan dóciles, los especialistas recomiendan mantener distancia y no acercarse sin experiencia, ya que son animales salvajes con gran fuerza.

La relación entre Mario y Ben es un recordatorio de que el respeto hacia la naturaleza puede dar lugar a vínculos únicos, capaces de inspirar a miles de personas alrededor del mundo.