Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 25 al 31 de agosto: Casi fin de mes y la fortuna lo sabe

Averigua lo que los astros guardan para ti de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente. No pierdas esta oportunidad y descubre qué te depara el destino con el horóscopo de este dia.

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para empezar de lo mejor esta semana.

HORÓSCOPO SEMANAL DE MHONI VIDENTE

ARIES

El Emperador guía a Aries hacia el orden financiero, especialmente en gastos escolares y trámites pendientes. Será una semana de mucho trabajo y ajustes, pero el viernes llegará un ingreso extra. En el amor, hay señales de embarazo para quienes tienen pareja, y compatibilidad con Acuario, Capricornio y Leo para los solteros. Se recomienda cuidar la circulación y caminar más.

TAURO

La carta del Mundo anuncia para Tauro viajes, proyectos y buena energía. El lunes será su mejor día. Habrá trabajo intenso y compras escolares, pero también la oportunidad de estudiar finanzas o administración. La salud de garganta y pulmones requerirá atención. En lo sentimental, compatibilidad con Virgo, Capricornio y Acuario.

GÉMINIS

El Carruaje impulsa a Géminis hacia el progreso en medio de ajustes laborales. El miércoles será el día más favorable. Es importante controlar el insomnio y los pensamientos negativos. Llegará dinero pendiente, aunque no se recomienda prestar más. Compatibilidad amorosa con Acuario, Sagitario y Libra. En el ámbito sentimental, quienes estén solos encontrarán afinidad con Acuario, Sagitario y Libra. El Arcángel Uriel les dará protección contra malas energías y será guía en el terreno económico. Se aconseja llevar un escapulario o un listón rojo en el tobillo derecho para atraer abundancia.

CÁNCER

La Rueda de la Fortuna pone a Cáncer frente a la pregunta: ¿seguir o soltar? El martes traerá claridad. Habrá que cuidar la espalda baja y la cadera, además de ordenar finanzas y trámites importantes. En el amor, compatibilidad con Piscis, Escorpión y Capricornio.

LEO

El Sol ilumina a Leo con prosperidad y crecimiento. El jueves será su mejor día. Se avecinan gastos importantes y la posibilidad de adquirir un bien como un auto. En el amor, compatibilidad con Sagitario, Aries y Virgo. Cuidar hígado, riñones y páncreas será esencial.

VIRGO

La carta del Loco señala para Virgo un tiempo de decisiones importantes, trámites legales y nuevos estudios. El martes será su mejor día. Se recomienda cuidar estómago e intestinos. Llegarán regalos inesperados y estabilidad en el amor con Capricornio, Aries y Tauro.

LIBRA

La Torre invita a Libra a tomar decisiones radicales para recuperar la felicidad. El miércoles será un día clave. Salud, piel y cabello necesitarán atención. Evitar fraudes y préstamos será fundamental. En lo sentimental, compatibilidad con Acuario, Aries y Géminis.

ESCORPIÓN

La Templanza aconseja calma a Escorpión. El viernes traerá buenas noticias en lo laboral y posibles ascensos. Se recomienda cuidar la espalda baja y las piernas. En el amor, compatibilidad con Tauro, Cáncer y Escorpión. Habrá posibilidades de compras importantes.

SAGITARIO

El Mago impulsa a Sagitario a concretar lo que desea. El lunes será su mejor día. Habrá reuniones, contratos y gastos escolares. En el amor, compatibilidad con Cáncer, Leo y Aries. Se recomienda cuidar garganta y estómago, además de cerrar ciclos del pasado.

CAPRICORNIO

El As de Oros trae prosperidad y fuerza a Capricornio. El viernes será positivo para compras y viajes cortos. Habrá gastos en colegiaturas e impuestos, pero también proyectos exitosos. En el amor, compatibilidad con Escorpión, Virgo y Tauro.

ACUARIO

El Ermitaño recuerda a Acuario su papel como guía. El martes será su mejor día. Salud dental y de garganta requiere atención. Se recomienda renovar la imagen. En el amor, compatibilidad con Tauro, Libra y Escorpión.

PISCIS

La Fuerza guía a Piscis hacia cambios positivos. El martes será clave. Habrá que cuidar temas hormonales y de piel. En lo laboral, llegan oportunidades en gobierno y educación. En el amor, compatibilidad con Escorpión, Cáncer y Géminis.