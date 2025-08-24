Experto en longevidad dice que las palomitas de maíz son más saludables que muchas verduras

Entre las botanas que más se consumen en el mundo para disfrutar de una tarde de entretenimiento en casa y en el cine son las palomitas o rosetas de maíz, esas pequeñas delicias con forma de nube que llenan de aroma el lugar donde se hacen.

Y aunque muchos pensaríamos que engordan y no tienen más impacto en la salud, pues permítenos contarte que un experto en longevidad hizo una revelación increíble: ¡están repletas de polifenoles!

Los polifenoles son compuestos químicos complejos, de origen vegetal con poderosas propiedades antioxidantes, los cuales protegen al cuerpo del daño celular, retrasan el envejecimiento y ayudan a prevenir enfermedades crónicas, como cardiovasculares y hasta el cáncer.

Lo puedes hallar en frutas, verduras, legumbres, chocolate, té verde y aceite de oliva, y aunque hay suplementos, lo más recomendable es obtenerlos es a través de una dieta rica en plantas.

EXPERTO EN LONGEVIDAD TE REVELA ESTE DATO

Como te comentamos, un experto en longevidad, el investigador Dan Buettner, se refirió a las palomitas de maíz como un "superalimento que todo el mundo puede permitirse".

Buettner compartió un secreto muy simple: si quieres aumentar la esperanza de vida, pero sin preocuparte por el peso, las palomitas de maíz son ideales.

De acuerdo con el experto, entre los errores más comunes en la pérdida de peso es qué tentempié se consume entre horas; además, es bueno contar con opciones deliciosas y muy nutritivas.

En su trabajo ha estudiado una región profunda, las llamadas zonas azules, en donde la población vive largos años y tiene una vida increíble, pues hay personas en estos puntos del planeta que se acercan al siglo de existencia.

Sin embargo, además de la genética, estas personas mantienen por décadas un estilo de vida saludable con rutinas estables, pues equilibran alimentación, actividad física diaria y mente activa constantemente, pero con repetitivos detalles curiosos.

Dan Buettner explicó que se refiere a una botana, a la que calificó como la mejor: "¿Te digo cuál es el mejor snack que puedes comer para vivir hasta los 100 años y te lo puedes permitir?: Las palomitas de maíz".

Estas, explicó, contienen elevado nivel de polifenoles, más que muchas verduras; fibra y carbohidratos complejos, aunado a que son fáciles de preparar.

Y no, no se refiere a las que venden en el cine, ni en las tiendas de conveniencia, esas que son fabricadas por la industria alimentaria, cargadas de aditivos, sino a las que son económicas, fáciles de preparar, además de deliciosas; las que haces con aire caliente y sin mantequilla, ni azúcares añadidos.

En cuanto a la dieta, Dan Buettner recomienda evitar alimentos que perjudique tu calidad de vida, y aunque te des consientas con snacks, evita lo siguiente

Carnes procesadas

Bebidas azucaradas

Aperitivos salados

Dulces envasados.

Así que si deseas una buena salud, empieza por lo que comes, y mantén fuera lo que afecta tu salud y longevidad.