Estos tamales son señalados como los más dañinos y que aportan más calorías

México es cuna de las gastronomías más variadas y exquisitas, que hacen del maíz la base de gran parte de ella, ya que con este maravilloso grano se elaboran innumerables platillos.

De este grano se elabora la masa que da origen a un sinnúmero de platillos, que hacen las delicias del paladar tanto de los nacionales, como de los extranjeros.

Sin embargo, además de las tortillas que se hacen a base de maíz nixtamalizado, también se elabora un platillo tradicional que es una verdadera joya: los tamales.

Además de ser un delicioso alimento, los tamales se elaboran de diversos ingredientes, como la carne de res, de puerco, pollo, así como de sus derivados.

También los hay un poco más ligeros, como los de verduras, los de rajas, los de elote, y de ejote, entre otros, que se pueden acompañar de un exquisito café colado, de talega o un perfecto atole de maíz.

El tamal se elabora a base de masa de maíz rellena con distintos ingredientes, como carnes, vegetales, salsas, chiles, frutas o frijoles; luego se envuelve en hojas de maíz, plátano u otras hojas vegetales y terminan de cocinarse al vapor o en agua caliente.

EL TAMAL CON MÁS CALORÍAS

Ahora bien, como se indicó, los tamales son un alimento delicioso y que satisface el estómago y el paladar de quien lo consume, pero, ¿sabías que unos son más calóricos que otros?

Bueno, pues te contamos que existen cuatro estilos de tamal que son muy elevados en grasa y que, con una ingesta elevada, podría afectar tu salud.

Tamal de chicharrón: la masa se rellena con chicharrón prensado; las calorías estimadas son de 400 a 500 por pieza.

Tamal de mole con pollo o cerdo: la masa se rellena con pollo o cerdo y se le cubre de mole; el número de calorías asciende a 350 a 450 por pieza.

Tamal de puerco en salsa roja o verde: a la masa se le agrega carne de cerdo con salsa y se le envuelve en masa con manteca, por lo que la cantidad de calorías oscila entre los 350 a 500 por pieza.

Tamal de rajas con queso y crema: a la masa se le agregan tiras de chile poblano, queso y crema, por lo que el número de calorías estimadas es de 350 a 450 por pieza.

Ahora que estás enterado sobre el elevado valor calórico de estos tamales, considera el tamaño y si en la preparación le agregan más manteca o relleno, considerando también que los puedes acompañar con el atole o pan, lo que aumentaría su cantidad de calorías.