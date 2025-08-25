  • 24° C
Viral

Naruto, el gatito que conquistó Chile luego de ser adoptado por la comisaría

Su historia comenzó cuando el cabo Cristian Garrido lo encontró durante un turno de guardia. Al verlo aterrado, decidió dejarlo entrar para protegerlo

Ago. 25, 2025
Naruto, el gatito que conquistó Chile

Naruto, un pequeño gato que deambulaba solo por las frías calles de Porvenir, en la Región de Magallanes, vivió una transformación que conmovió a todo Chile. El felino, que huyó de unos perros y temblaba de frío, encontró refugio en un lugar inesperado: la comisaría local.

Su historia comenzó cuando el cabo Cristian Garrido lo encontró durante un turno de guardia. Al verlo aterrado, decidió dejarlo entrar para protegerlo del clima y del peligro que lo acechaba afuera. Desde ese instante, el gato eligió quedarse y la comisaría se convirtió en su nuevo hogar.

EL "CATBINERO" MÁS QUERIDO

Naruto no tardó en ganarse el cariño de los carabineros, quienes lo apodaron "General Michi" y hasta le dieron un pequeño uniforme. Con el tiempo, se transformó en la mascota oficial de la unidad, pero su papel va mucho más allá de lo simbólico: su presencia ayuda a generar calma entre las personas que llegan a denunciar o realizar trámites.

"Cuando alguien acaricia a Naruto, la tensión disminuye y el ambiente se vuelve más cálido", relató el carabinero Ricardo Tereucan, destacando el efecto positivo que tiene el gato en la comunidad.

UNA ESTRELLA EN REDES SOCIALES

Lo que comenzó como una anécdota local pronto se volvió viral. A través de las redes sociales, Naruto se ganó el título de "Catbinero" y ya suma miles de seguidores que celebran cada foto y travesura que comparte desde la comisaría.

Aunque se desconoce su edad exacta, todos coinciden en que es un gato cariñoso, cercano y con un carisma especial que lo ha llevado a convertirse en un símbolo de ternura y unión entre la policía y la comunidad.

Naruto ya no es un gato callejero. Hoy, es un miembro más de la comisaría y, sin duda, uno de los felinos más queridos de Chile.

Brayam Chávez
