Santoral de hoy, 26 de agosto: San Ginés de Roma, patrono de los actores

Este martes 26 de agosto de 2025, el santoral católico celebra a San Ginés de Roma, figura ampliamente venerada como patrono de los actores. En esta misma fecha, también se conmemora el Día Internacional del Actor, una efeméride estrechamente vinculada con la historia de este mártir del siglo III, cuya vida está rodeada de fe, arte y milagro.

¿QUIÉN FUE SAN GINÉS DE ROMA?

Según la tradición cristiana, Ginés fue un actor y comediante muy reconocido en la Roma imperial, habitual en los espectáculos ante el emperador Diocleciano, un declarado perseguidor de cristianos. Durante una de sus representaciones —una parodia del bautismo cristiano— ocurrió lo inesperado: al entrar en contacto con el agua como parte de su actuación, Ginés experimentó una verdadera conversión al cristianismo, anunciándola públicamente desde el escenario.

La reacción del emperador no se hizo esperar. Furioso por lo que consideró una afrenta, ordenó su ejecución. Ginés fue decapitado por orden del prefecto del pretorio, Plauciano, convirtiéndose así en mártir de la fe cristiana.

Desde entonces, San Ginés de Roma es venerado como protector de los actores, así como de los músicos, payasos, personas con epilepsia y víctimas de tortura pública. Su historia ha trascendido el tiempo como símbolo de conversión, valentía y fidelidad.

EL SANTORAL DEL 26 DE AGOSTO

Además de San Ginés de Roma, la Iglesia Católica conmemora hoy a otras figuras importantes del cristianismo. Estos son los santos que también se celebran el 26 de agosto:

San Alejandro de Bérgamo

San Anastasio

San Eleuterio de Auxerre

Santa Juana Isabel Bichier des Ages

San Maximiliano de Roma

San Melquisedec

San Víctor de Mauritania

El santoral católico constituye un calendario litúrgico que recuerda a aquellos hombres y mujeres reconocidos por su vida ejemplar, entrega a la fe y testimonio espiritual. Algunos han sido canonizados como santos, otros se encuentran en proceso y han sido proclamados beatos.

UN DÍA PARA RECORDAR EL ARTE Y LA FE

La celebración del Día Internacional del Actor en esta fecha es una forma de honrar no solo a quienes dedican su vida a las artes escénicas, sino también a San Ginés, cuyo legado une la creatividad con la espiritualidad. Su vida recuerda que el arte puede ser vehículo de transformación profunda, incluso en los escenarios más inesperados.