Horóscopo de Mhoni Vidente del 26 de agosto: ¿la suerte estará de tu lado? Descúbrelo

Averigua lo que los astros guardan para ti de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente. No pierdas esta oportunidad y descubre qué te depara el destino con el horóscopo de este dia.

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para empezar de lo mejor esta jornada.

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE HOY 21 DE AGOSTO

ARIES

Tu mejor momento será a las 11:00 a.m. El Arcángel Rafael te ayuda a cerrar ciclos y avanzar en lo laboral. Es un día ideal para liberarte de cargas emocionales.

Números: 02, 05, 36. Colores: rojo y amarillo.

TAURO

Desde las 9:00 a.m. sentirás una energía renovada. La carta del Mundo anuncia viajes y proyectos nuevos. Evita caer en rumores y cuida tu salud, sobre todo la garganta.

Números: 12, 18, 26. Colores: rojo y azul.

GÉMINIS

A las 3:00 p.m. tendrás tu instante clave. La carta del Sol ilumina tu carrera profesional, así que evita distracciones y concentra tu energía en lo más importante.

Números: 09, 27, 41. Colores: amarillo y verde.

CÁNCER

La señal llegará a las 10:00 a.m. La carta de la Luna te invita a confiar en tu intuición y dejar que te guíe en las decisiones de hoy.

Números: 07, 22, 40. Colores: blanco y azul.

LEO

Tu hora mágica será a las 5:00 p.m. El Emperador te impulsa a ejercer liderazgo y cerrar acuerdos importantes. Buen día para tomar la iniciativa.

Números: 04, 08, 35. Colores: blanco y rojo.

VIRGO

A las 2:00 p.m. se abrirán nuevas oportunidades. La carta de la Estrella te anuncia alianzas que traerán beneficios a corto plazo.

Números: 10, 18, 25. Colores: azul y amarillo.

LIBRA

Tu mejor instante será a las 4:00 p.m. La carta de la Justicia te pide equilibrio y paciencia, sobre todo para resolver conflictos.

Números: 06, 15, 49. Colores: verde y blanco.

ESCORPIÓN

Tu momento de conexión interior será a las 6:00 p.m. Con la guía del Arcángel Miguel, es el día perfecto para iniciar nuevos proyectos.

Números: 11, 14, 30. Colores: blanco y rojo.

SAGITARIO

La energía estará a tu favor desde las 8:00 a.m. La carta del Carro te impulsa a seguir adelante con determinación y valentía.

Números: 17, 33, 66. Colores: naranja y verde.

CAPRICORNIO

El mediodía marcará tu rumbo. A las 12:00 p.m., la carta del Juicio te invita a tomar decisiones que serán determinantes en tu camino.

Números: 03, 21, 30. Colores: rojo intenso y blanco.

ACUARIO

Tu momento especial será a las 7:00 p.m. La carta del Mago potencia tu creatividad y habilidades, ideal para sacar adelante proyectos personales.

Números: 01, 15, 29. Colores: naranja y amarillo.

PISCIS

A las 10:30 a.m. los astros te invitan a soltar lo que ya no te hace bien. La carta del Colgado te pide dejar ir y abrirte a nuevas emociones.

Números: 06, 08, 27. Colores: azul y rosa fuerte.