Policías rescatan a perrito atrapado entre bardas en la CDMX | VIDEO

Un tenso y estresante momento se vivió en la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, luego de que un perrito quedara atrapado entre dos bardas y no pudiera salir por sus propios medios.

Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron al llamado y lograron rescatarlo sano y salvo. Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia, cuando un ciudadano les solicitó apoyo en la esquina de las calles Pensamientos y Villahermosa.

El hombre explicó que su mascota había quedado atorada en una barda contigua y, pese a sus intentos, no había podido liberarla.

Al llegar al lugar, los policías confirmaron que el lomito estaba atrapado al fondo de un estrecho espacio entre dos muros, a aproximadamente tres metros de profundidad. Debido a la complicada posición y el nerviosismo del animal, los oficiales actuaron con extrema precaución para evitar lastimarlo.

Las labores de rescate duraron varios minutos e incluyeron llamados para tranquilizar al perrito, quien finalmente permitió ser extraído por los uniformados. Tras el rescate, personal de Protección Civil acudió para valorar su estado de salud y confirmó que no presentaba lesiones graves.

El momento más emotivo se vivió cuando el dueño recibió a su mascota con un abrazo lleno de alivio y gratitud, reconociendo la labor de los policías, hecho que quedó grabado y se compartió en redes sociales.

La SSC reiteró que su personal está capacitado en primeros auxilios y en protocolos de rescate, no solo para personas, sino también para animales en riesgo.

Además, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y solicitar ayuda de inmediato a los cuerpos de seguridad ante cualquier emergencia, recordando que la colaboración entre autoridades y vecinos es fundamental para salvar vidas.