Silksong ahuyenta sin piedad a otros videojuegos por su fecha de lanzamiento

La espera está por terminar. En pocos días, Hollow Knight: Silksong llegará a las consolas y PC, despertando una emoción que ha contagiado a toda la comunidad gamer. El próximo 4 de septiembre, el metroidvania más esperado de los últimos años verá la luz, y su impacto ya está siendo evidente en la industria.

LA EXPECTACIÓN QUE LO CAMBIA TODO

Silksong no es un lanzamiento cualquiera. La emoción que ha generado se compara con la de producciones de gran calibre como GTA 6.

Tal es la magnitud del fenómeno que varios estudios independientes han preferido retrasar sus propios estrenos para no enfrentarse directamente a Hornet y su inminente llegada.

JUEGOS QUE CAMBIAN DE RUMBO

Uno de los casos más sonados es el de Demonschool, desarrollado por Ysbryd Games. El título estaba previsto para el 3 de septiembre, apenas un día antes de Silksong, pero ha sido reprogramado para el 19 de noviembre. Según sus creadores, "no le haríamos ningún favor a nuestro juego adentrándonos en aguas que claramente vemos rojas como la sangre".

El estudio español Aeternum Game Studios también tomó la decisión de retrasar Aeterna Lucis, que ahora no verá la luz hasta 2026, en una fecha aún indefinida. La buena noticia es que este tiempo extra servirá para perfeccionar aspectos técnicos y entregar una experiencia más completa.

Otros proyectos que han movido su calendario son Faeland, de Talegames, cuya versión 1.0 queda sin fecha de estreno, y CloverPit, de Panik Arcade, que pasó del 3 de septiembre al 26 del mismo mes. Los desarrolladores fueron claros al afirmar que competir con Silksong podría "comprometer seriamente" el éxito de su obra.

UN FENÓMENO QUE MARCA LA INDUSTRIA

La llegada de Hollow Knight: Silksong no solo es un motivo de celebración para los fans, también es una clara muestra del peso que este título tiene en la industria. Pocas veces un videojuego logra modificar de manera tan directa el calendario de lanzamientos de otros estudios.

En definitiva, el 4 de septiembre marcará un antes y un después para Team Cherry y para todos los seguidores que llevan años esperando esta secuela. Mientras tanto, los demás desarrolladores prefieren esperar la tormenta y dejar que el entusiasmo por Hornet siga su curso natural.