Niño muere ahogado en su cumpleaños; su familia se fue a casa sin él

La fiesta de cumpleaños terminó y todos se marcharon; sin embargo, nadie se percató de que Tiago Dael T. G., de tan sólo dos años de edad, no estaba en casa, a donde habían llegado.

Pasaron dos horas para que la madre del menor preguntara por él, y al no encontrarlo ni tener noticias, regresaron al local donde se celebró la fiesta: ahí estaba, flotando en la alberca y no se movía.

De acuerdo con la información, el trágico hecho ocurrió la noche del 23 de agosto, en el Jardín de Eventos Alexa, ubicado en la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Rápidamente, sacaron al menor del agua y lo llevaron a Cruz Roja, pero el médico de guardia nada pudo hacer, ya que Tiago Dael había perdido la vida.

Cuando la Policía se presentó en el lugar, a petición de la madre del pequeño, esta les explicó que se habían ido a casa y que por descuido lo olvidaron; cuando volvieron lo hallaron flotando en la alberca.

INVESTIGAN MUERTE DE TIAGO

Dadas las circunstancias en que el infante perdió la vida, las autoridades ministeriales iniciaron una indagatoria, para el esclarecimiento de lo ocurrido, por lo que este lunes por la mañana, los dueños del Jardín de Eventos Alexa se presentaron a comparecer.

Se determinó que el lugar operaba sin permiso; tampoco contaba con personal de salvamento, por lo que de inmediato Protección Civil procedió con la clausura del sitio.

Además de la clausura, los propietarios del sitio podrían recibir una fuerte sanción económica tanto por la falta de la documentación, como por carecer de personal de salvamento.