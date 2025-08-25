Perrito mestizo acompañó a su mejor amigo desde su muerte hasta su última morada

La noche del sábado 23 de agosto se registró un accidente en Los Mochis, Sinaloa, que dejó como saldo un abuelito sin vida y un chofer detenido, pero lo que llamó poderosamente la atención fue que, al lado del cuerpo del anciano, un perro permaneció en todo momento.

De acuerdo con la información, la víctima fue identificada como Leonardo, de 84 años de edad, quien el día fatal salió de su casa a una tienda ubicada en la colonia Las Canteras; se dirigía a comprar alimento para su mascota.

Sin embargo, cuando el adulto mayor cruzaba la calle, una vagoneta le embistió quitándole la vida instantáneamente; el conductor no huyó, se quedó ahí, esperando a las autoridades.

“EL PINTO”, FIEL HASTA EN LA MUERTE

Pero para la gente, como de los internautas, “El Pinto” no pasó inadvertido, perrito y fiel compañero de don Leonardo, quien en todo momento permaneció en el lugar hasta que la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo.

Al animalito, al que los vecinos llaman "El Güero", es un mestizo con manchas café; lo refieren como un animal noble, bonachón y juguetón, que todos los días acompañaba a don Leonardo, a su hija y a su nieta a todos lados.

En el funeral, en casa de don Leonardo, “El Pinto” fue inseparable del ataúd que guardaba los restos de su amigo y dueño, de quien como su último acto de amor fue salir a comprar las croquetas para su leal compañero.

Permaneció inmóvil; en ocasiones con la cabecita agachada, con su mirada triste fija en el piso, como sin comprender que don Leonardo ya no se levantaría para la caminata o la salida a la tienda.

La imagen de “El Pinto” fue captada por un asistente al funeral y compartida en redes sociales, lo que ha conmovido a miles de usuarios, quienes destacan el inmenso amor y lealtad del lomito para con su amado amigo.

Así, en medio de su dolor, que se conjugó con el de los familiares de don Leonardo, así “El Pinto” despidió a su mejor amigo y compañero de faenas y andanzas, a quien le dio el último adiós a su modo.

Hoy, el fiel perrito está descorazonado, pues en un instante su vida cambió. Y aunque se quede en casa, rodeado del amor de la hija y la nieta de don Leonardo, así como de los vecinos que lo quieren, ya no será la misma, pues le faltará un pedazo de su corazón.