VIDEO | Hombre prende fuego al altar de iglesia “porque el diablo se lo ordenó”

La paz de la tarde fue abruptamente rota por la quema del altar de un templo católico, ubicado en el estado de Veracruz, pues un sujeto, presuntamente, bajo los influjos de sustancias ilícitas le prendió fuego y dijo que el Diablo se lo había ordenado.

De acuerdo con la información, el incidente se registró la tarde del jueves 21 de agosto, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la comunidad de Tilapan, en el municipio de San Andrés Tuxtla.

Viral: “El diablo me lo ordenó”,



Fueron las palabras de un sujeto identificado como Miguel Quino, de 55 años, tras prenderle fuego al altar principal de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la localidad de Tilapan, Veracruz.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK#JLMNoticias… pic.twitter.com/RHCwWkFaU0 — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 23, 2025

El momento fue captado en video, el cual fue compartido en redes sociales, en cuyas imágenes se ve al hombre, identificado como Miguel, de 55 años de edad, quien entró al recinto religioso y le prendió fuego al altar principal; en ese ínter, el tipo gritaba que el Diablo le había ordenado hacerlo. Además del altar, dos crucifijos resultaron dañados.

?? ~ ¡Se desató el caos… y el diablo parecía estar presente!



La tarde del 21 de agosto, un hombre que se encontraba bajo efectos de narcóticos irrumpió, con machete en mano, la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la localidad de Tilapan, Veracruz.



Al intentar detener al… pic.twitter.com/Rq9kgajCEq — El Valle (@elvallemexico) August 23, 2025

Cuando los auxiliares del templo intentaron detenerlo, fueron lesionados, en tanto que tres mujeres de la tercera edad sufrieron crisis nerviosas; además, notificaron el hecho a las autoridades.

En el templo se presentaron efectivos de la Policía Municipal; sin embargo, antes de ser detenido, el tipo agredió verbalmente a los uniformados, a quienes les amagó con lastimarlos con el machete.

#Entérate II Un sujeto entró a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Tilapan, Veracruz y le prendió fuego al altar principal



Un sujeto entró a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Tilapan, Veracruz y le prendió fuego al altar principal. Al ser cuestionado, aseguró que el "diablo se lo había ordenado"

De nada valieron las amenazas a los elementos de Seguridad Pública, ya que consumaron la detención de Miguel, a quien pusieron a disposición de las autoridades competentes