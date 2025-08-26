Tendencia pet friendly: Así puedes transformar tu negocio en un espacio para las mascotas

La tendencia pet friendly ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en una necesidad en el mundo comercial. En México, cada vez más establecimientos están abriendo sus puertas a las mascotas, reconociendo que los animales de compañía son parte integral de las familias y que su bienestar también influye en la experiencia del cliente.

En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es común encontrar plazas comerciales que permiten la entrada de mascotas.

¿QUÉ SIGNIFICA SER PET FRIENDLY?

Ser pet friendly implica crear espacios donde las mascotas son bienvenidas y se les ofrece un ambiente seguro y cómodo. Esto no solo se limita a permitir la entrada de animales, sino a adaptar el entorno para que tanto los dueños como sus mascotas se sientan cómodos.

Desde tiendas que ofrecen golosinas para perros hasta restaurantes que colocan un cuenco de agua en la mesa, los comercios están tomando medidas para hacer que la experiencia de compra sea más inclusiva para todos los miembros de la familia, incluyendo a las mascotas.

¿CÓMO HACER UN NEGOCIO PET FRIENDLY?

Para adaptar tu negocio a esta tendencia, es importante considerar implementar las siguientes características:

Acceso y Alojamiento: Permitir entrada de mascotas y, en el caso de hoteles, ofrecer habitaciones especiales para quienes viajan con sus perros.

y, en el caso de hoteles, ofrecer habitaciones especiales para quienes viajan con sus perros. Comodidades Específicas: Proporcionar elementos como bebederos de agua fresca, áreas específicas para sus necesidades fisiológicas y limpieza posterior, y en ocasiones, golosinas para las mascotas (con el consentimiento del dueño).

(con el consentimiento del dueño). Personal Capacitado: Capacitar al personal para brindar un trato amable y adecuado a los animales, entendiendo sus necesidades.

Espacios Habilitados: Designar áreas específicas para que los clientes y sus mascotas puedan convivir cómodamente.

puedan convivir cómodamente. Señalización: Identificar claramente el establecimiento como "pet friendly" a través de una pegatina o señalización visible.

BENEFICIOS PARA LOS COMERCIOS DE SER PET FRIENDLY

Adaptarse a esta tendencia no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también puede traer múltiples beneficios:

Atracción de Clientes: Se atrae a un nuevo y creciente segmento de mercado de dueños de mascotas .

. Mejora de la Reputación: Un negocio que se adapta a la tendencia " pet friendly " proyecta una imagen moderna, inclusiva y empática.

que se adapta a la tendencia " " proyecta una imagen moderna, y empática. Diferenciación Competitiva: Permite a los negocios destacar entre la competencia al ofrecer un valor añadido que los clientes buscan.

Fidelización: Se fomenta un vínculo más fuerte con los clientes, quienes valoran la consideración hacia sus mascotas.

Convertir tu negocio en un espacio pet friendly no solo responde a una tendencia, sino que es una estrategia inteligente que puede mejorar la experiencia del cliente, aumentar la lealtad y atraer a nuevos consumidores.