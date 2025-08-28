Sony abre una tienda oficial de PlayStation con juegos y consolas reacondicionadas

Sony ha sorprendido a los jugadores con la apertura de una tienda oficial en Wallapop, la popular plataforma de compraventa.

Desde ahora, los usuarios podrán adquirir consolas PlayStation 5 y otros productos de la marca directamente a través de un perfil verificado, lo que representa una alternativa más segura frente al mercado de segunda mano.

SONY LLEGA A WALLAPOP CON UN PERFIL VERIFICADO

A partir del 28 de agosto de 2025, PlayStation cuenta con presencia oficial en Wallapop. La plataforma ha promocionado la novedad mediante correos electrónicos y anuncios dentro de su aplicación, destacando que el perfil de Sony ofrece productos reacondicionados con garantía y certificación.

El artículo estrella son las PlayStation 5 con lector reacondicionadas, disponibles por 449,99 euros. Estas consolas han sido revisadas y certificadas por la compañía, incluyen un año de garantía y la posibilidad de devolución en un plazo de 14 días.

PRODUCTOS DISPONIBLES EN LA TIENDA OFICIAL

Además de las PS5 con lector, también se encuentran otros artículos seminuevos y reacondicionados, entre los que destacan:

PlayStation 5 Digital Reacondicionada: 349,99 €

EA SPORTS FC 25 (PS5): 24 €

EA SPORTS F1 23 (PS5): 14 €

Gran Turismo Sport (PS4): 19 €

Killzone: Shadow Fall PS HITS (PS4): 14 €

InFAMOUS Second Son PS HITS (PS4): 14 €

Nioh 2 (PS4): 25 €

Nioh PS HITS (PS4): 14 €

Estos productos estarán disponibles hasta agotar existencias, aunque se espera que con el tiempo se añadan más opciones al catálogo.

MÁS SEGURIDAD EN LAS COMPRAS DE SEGUNDA MANO

Uno de los grandes beneficios de esta iniciativa es la confianza que brinda a los usuarios. Al tratarse de un distribuidor oficial, los compradores evitan los riesgos habituales en plataformas de compraventa, como posibles estafas, envíos defectuosos o artículos sin verificar. Cada consola y videojuego ha pasado por un proceso de reacondicionamiento, garantizando su correcto funcionamiento y una presentación adecuada.

En caso de que algo falle, Sony ofrece 14 días de prueba con posibilidad de devolución gratuita, lo que refuerza aún más la seguridad de la compra.

Una oportunidad para acceder al mundo PlayStation

Con esta tienda oficial en Wallapop, Sony abre un canal adicional para quienes buscan integrarse al ecosistema PlayStation con precios más accesibles y la tranquilidad de contar con garantía.

La iniciativa combina la flexibilidad de una plataforma de compraventa con la seguridad de un canal autorizado, acercando la experiencia de juego a un público más amplio.