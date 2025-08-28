  • 24° C
Viral

Día del Abuelo: los abuelitos más icónicos del anime, según la IA

Celebra este día recordando a estos íconos animados que nos enseñaron que la fuerza, el cariño y la sabiduría no tienen edad

Ago. 28, 2025
Loss abuelitos más icónicos del anime

Cada 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo en México, una fecha ideal para recordar y festejar a esos personajes entrañables del anime que, con su sabiduría, cariño o fortaleza, dejaron una huella imborrable en nuestra memoria colectiva.

ABUELOS CLÁSICOS Y EMBLEMÁTICOS QUE MARCARON GENERACIONES

El abuelo de Heidi

El abuelo de Heidi, conocido como “Abuelito” o Alm-Öhi, es parte del recuerdo nostálgico de muchos. Aunque al inicio se le presenta como huraño, poco a poco demuestra un profundo amor por su nieta, transformándose gracias a su presencia.

imagen-cuerpo

Son Gohan (Dragon Ball)

Son Gohan, abuelo adoptivo de Goku, es un pilar fundamental en la historia. Fue quien lo encontró, lo crió y lo entrenó, y su legado sigue vivo en gestos tan simbólicos como el nombre del personaje, Goku, en homenaje a su abuelo.

imagen-cuerpo

Hiruzen Sarutobi (Naruto)

El Tercer Hokage, abuelo de Konohamaru, es venerado por su sabiduría, liderazgo y amor por su aldea. Murió heroicamente protegiendo Konoha, consolidándose como una de las figuras más heroicas y emotivas del anime.

imagen-cuerpo

Monkey D. Garp (One Piece)

Garp, abuelo de Luffy, es conocido por su extraordinaria fuerza y su carácter implacable como vicealmirante de la Marina. A pesar de su firmeza, mantuvo un vínculo afectivo con Luffy, forjando en él su espíritu aventurero.

imagen-cuerpo

Solomon Muto (Yu-Gi-Oh!)

El abuelo de Yugi es arqueólogo y mentor. Su sabiduría y paciencia ayudaron a formar el carácter del joven Duelista, aportando estabilidad y cariño a su vida.

imagen-cuerpo

La inteligencia artificial ha seleccionado a estos abuelos del anime como los más emblemáticos y recordados por el público, en calidad de guías, protectores y ejemplo de amor incondicional. Desde la sabiduría de Hiruzen hasta el cariño de Pinako, cada uno ha dejado una marca única en quienes los recordamos.

Celebra este Día del Abuelo recordando a estos íconos animados que nos enseñaron que la fuerza, el cariño y la sabiduría no tienen edad.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
