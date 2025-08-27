Inapam en Sonora celebra el Día del Abuelo con descuentos especiales en ropa, calzado y perfumería

En el marco del Día del Abuelo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en Sonora ha lanzado una serie de promociones y descuentos exclusivos para las personas adultas mayores que portan la credencial del Inapam, ofreciendo rebajas especiales en productos esenciales como ropa y calzado. Este beneficio se suma a una larga lista de apoyos que el Instituto otorga a los adultos mayores, promoviendo su bienestar y mejorando su calidad de vida.

BENEFICIOS DE LA CREDENCIAL INAPAM

La tarjeta Inapam, dirigida a los mexicanos mayores de 60 años, es un instrumento oficial que otorga a este sector de la población acceso a una serie de descuentos, ofertas y servicios especiales.

Los descuentos abarcan diversas categorías, como alimentos, medicamentos, transporte y actividades recreativas, con el objetivo de aliviar la carga económica de los adultos mayores. Además de ser un apoyo financiero, la tarjeta Inapam funciona como una identificación oficial válida, útil para trámites y programas del gobierno.

DESCUENTOS ESPECIALES EN SONORA

Con el Día del Abuelo como excusa, Inapam Sonora ha resaltado la importancia de aprovechar estos beneficios. Los adultos mayores pueden obtener descuentos significativos en tiendas de ropa, calzado y perfumerías a nivel nacional. Entre las opciones disponibles, destacan las siguientes:

Ropa y Calzado: Las tiendas de renombre como Suburbia ofrecen un 5% de descuento en productos de uso personal para los portadores de la credencial Inapam, sin importar el monto mínimo de compra. En algunas tiendas, como Boutique de Hombres, los descuentos pueden llegar hasta el 40%, dependiendo del producto. Sin embargo, algunas restricciones aplican, como en el caso de la ropa interior.

Perfumerías: Los adultos mayores tienen la posibilidad de obtener descuentos en tiendas como Fraiche, que ofrece un 20% de rebaja en perfumes y cosméticos.

Calzado: En lugares como Zapatería Barochi, Zapatería Berlín, en Hermosillo, tienen un descuento del 10%, en Shoetique MX, un 15% de descuento, y en Delgado Botas, de un 10%.

Además, los abuelos que deseen consentirse o consentir con un buen regalo, en diversas joyerías tienen rebajas que van de un 10 a un 15%.

CONSULTA EL CATÁLOGO DE DESCUENTOS

Es importante mencionar que los descuentos de Inapam pueden variar según el estado y la tienda. Para obtener información detallada sobre las tiendas y productos que ofrecen beneficios, los adultos mayores pueden consultar el catálogo emitido por el instituto. Este catálogo especifica los descuentos disponibles en cada región, asegurando que los portadores de la credencial saquen el máximo provecho de sus beneficios.

CÓMO OBTENER LA CREDENCIAL INAPAM

Para acceder a estos descuentos y otros beneficios, los adultos mayores deben obtener su credencial Inapam. El proceso es sencillo y no tiene costo alguno. Para solicitarla, los interesados deben acudir a la oficina del Inapam más cercana y presentar los siguientes documentos: