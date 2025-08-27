Hackathon de Banxico: Así puedes registrarte en el concurso con premio de 30 mil pesos

El Banco de México abrió la convocatoria para el Hackathon SPEI Banxico 2025, un concurso de desarrollo de cómputo y tecnologías de la información que busca impulsar el talento joven universitario y fomentar una mejor comprensión sobre el funcionamiento de los sistemas de pagos en el país.

El certamen está dirigido a estudiantes de educación superior de nivel licenciatura en todo México, quienes deberán conformar equipos de entre tres y cinco integrantes de la misma institución, acompañados por un asesor académico. El reto consiste en presentar soluciones innovadoras que fortalezcan el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y otras infraestructuras financieras del país, con especial énfasis en finanzas abiertas y sostenibles, inclusión financiera, innovación tecnológica y accesibilidad.

ASÍ PUEDES REGISTRARTE EN EL CONCURSO

Los interesados deberán registrarse a través del portal oficial banxico.org.mx/hackathonspei antes del 30 de septiembre a las 14:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). El proceso incluye:

Registro del líder del equipo.

Registro de la institución educativa.

Registro de los integrantes y del asesor.

Activación del equipo mediante el correo de confirmación.

Una vez concluido este paso, los equipos podrán enviar un ensayo y sus anexos, los cuales serán evaluados por un jurado especializado. Los semifinalistas se darán a conocer el 15 de octubre y deberán entregar documentación adicional antes del 31 del mismo mes.

La fase final se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, donde los equipos finalistas desarrollarán durante dos días una solución tecnológica móvil que será presentada ante el jurado.

PREMIOS

El equipo ganador recibirá un diploma individual y un premio de 30 mil pesos para cada integrante y para su asesor. En tanto, los finalistas obtendrán un reconocimiento y 10 mil pesos por persona, incluidos los asesores.

Con esta iniciativa, Banxico busca no solo premiar la creatividad y la innovación de los estudiantes, sino también contribuir a la formación de profesionales con una visión más amplia sobre el futuro de los sistemas de pago en México.