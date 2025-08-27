Precio del dólar hoy miércoles 27 de agosto de 2025: así amaneció el tipo de cambio

El peso mexicano mantiene un comportamiento estable frente al dólar estadounidense en la jornada de este miércoles 27 de agosto de 2025. En promedio, el billete verde se ubica en 18.76 pesos por unidad, mostrando ligeras variaciones respecto al cierre de la sesión anterior, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

El Banco de México informó que el tipo de cambio al cierre de la jornada del martes se ubicó en 18.66 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias registradas. Esto refleja una estabilidad en el mercado cambiario, pese a la volatilidad internacional.

El mercado cambiario se encuentra con relativa estabilidad en el valor del peso frente al dólar estadounidense, en medio de un escenario económico internacional marcado por ajustes monetarios en distintas regiones y expectativas sobre la política de tasas de interés en Estados Unidos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para el cálculo de obligaciones en moneda extranjera de hoy miércoles 27 de agosto, Banxico publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX en 18.6843 pesos por dólar.

Asimismo, la institución estableció que el tipo de cambio para el cumplimiento de obligaciones en dólares es de 18.6368 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 27 DE AGOSTO

La cotización de compra y venta del dólar en instituciones bancarias del país presenta variaciones, por lo que el precio final dependerá de la entidad en la que se realicen las operaciones. Así se encuentra el tipo de cambio en los principales bancos del país, este miércoles:

Afirme: Compra:17.70 | Venta: 19.20 pesos

Compra:17.70 | Venta: 19.20 pesos Banco Azteca : Compra: 17.60 | Venta: 19.09 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.09 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.91 | Venta: 19.04 pesos

Compra: 17.91 | Venta: 19.04 pesos Banorte : Compra: 17.45 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.45 | Venta: 19.00 pesos Citibanamex : Compra: 18.13 | Venta: 19.16 pesos

: Compra: 18.13 | Venta: 19.16 pesos Scotiabank: Compra: 17.80 | Venta: 19.40 pesos

Es importante recordar que la cotización del dólar está sujeta a movimientos constantes durante el día y puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.