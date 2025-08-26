Precio del dólar hoy martes 26 de agosto: Así cotiza el tipo de cambio

El peso mexicano continúa mostrando estabilidad frente al dólar estadounidense en los mercados cambiarios. Este martes 26 de agosto de 2025, el tipo de cambio promedio se ubica en 18.66 pesos por billete verde, de acuerdo con los principales indicadores financieros.

Durante la jornada del lunes 25 de agosto, el Banco de México (Banxico) informó que el dólar cerró en 18.69 pesos, cifra ligeramente superior al cierre del viernes 22 de agosto, cuando la divisa se ubicó en 18.59 unidades. A pesar de la ligera variación, la moneda mexicana se ha mantenido estable en los últimos días, reflejando un comportamiento de cautela en los mercados.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes 26 de agosto, Banxico estableció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX en 18.6368 pesos por dólar, el cual sirve como referencia para la liquidación de obligaciones en moneda extranjera en México.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio para el cumplimiento de obligaciones en dólares en 18.595 pesos por unidad.

PRECIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 26 DE AGOSTO

Las instituciones bancarias en el país presentan los siguientes precios de compra y venta del dólar en ventanilla:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.20 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.20 pesos Banco Azteca: Compra: 17.80 | Venta: 19.09 pesos

Compra: 17.80 | Venta: 19.09 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.81 | Venta: 18.95 pesos

: Compra: 17.81 | Venta: 18.95 pesos Banorte : Compra: 17.40 | Venta: 19.05 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 19.05 pesos CitiBanamex : Compra: 18.07 | Venta: 19.16 pesos

: Compra: 18.07 | Venta: 19.16 pesos Scotiabank: Compra: 17.80 | Venta: 19.40 pesos

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar en el transcurso del día, por lo que los precios al acudir a ventanilla podrían diferir de las referencias aquí citadas. Factores internacionales, como la política monetaria de Estados Unidos y los precios de las materias primas, seguirán influyendo en el desempeño del peso frente al dólar en las próximas jornadas.