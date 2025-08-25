Precio del dólar hoy lunes 25 de agosto: Así abrió la semana en bancos de México

El dólar estadounidense inició la semana con ligeros movimientos frente al peso mexicano, en una jornada marcada por la expectativa de inversionistas ante los próximos indicadores económicos tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con datos del mercado interbancario, el tipo de cambio abrió este lunes 25 de agosto en 18.55 pesos por dólar.

La semana arranca en un contexto de expectativas por factores económicos tanto nacionales como internacionales, lo que mantiene a los inversionistas atentos a la evolución de la moneda mexicana frente al billete verde.

En la jornada anterior del domingo 24 de agosto, el dólar había mostrado cierta debilidad al consolidarse por debajo de los 18.60 pesos, mientras que el peso mexicano se mantuvo relativamente estable en un mercado sin sobresaltos de alta volatilidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes 25 de agosto el tipo de cambio FIX en 18.595 pesos por dólar, indicador oficial utilizado para operaciones fiscales y comerciales.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio para el cumplimiento de obligaciones en dólares en 18.7737 pesos por unidad.

PRECIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 25 DE AGOSTO

Las instituciones financieras en México muestran este lunes 25 de agosto diferentes cotizaciones para la compra y venta del dólar en ventanilla, lo que refleja las políticas cambiarias de cada banco y la dinámica de la demanda de divisas por parte de sus clientes. Estos son los precios reportados:

Afirme: Compra 17.80 | Venta 19.30 pesos

Compra 17.80 | Venta 19.30 pesos Banco Azteca: Compra 17.65 | Venta 18.99 pesos

Compra 17.65 | Venta 18.99 pesos Banorte: Compra 17.40 | Venta 18.95 pesos

Compra 17.40 | Venta 18.95 pesos BBVA México : Compra 17.73 | Venta 18.87 pesos

: Compra 17.73 | Venta 18.87 pesos Citibanamex: Compra 18.04 | Venta 19.08 pesos

Es importante señalar que el tipo de cambio puede registrar variaciones a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios verificar directamente con su banco antes de realizar operaciones en divisas.