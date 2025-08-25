  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 25 de agosto: Así abrió la semana en bancos de México

El peso mexicano se mantiene fuerte en un ambiente internacional de precaución, a la espera de información económica y anuncios de la Fed

Ago. 25, 2025
Precio del dólar hoy lunes 25 de agosto: Así abrió la semana en bancos de México

El dólar estadounidense inició la semana con ligeros movimientos frente al peso mexicano, en una jornada marcada por la expectativa de inversionistas ante los próximos indicadores económicos tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con datos del mercado interbancario, el tipo de cambio abrió este lunes 25 de agosto en 18.55 pesos por dólar.

La semana arranca en un contexto de expectativas por factores económicos tanto nacionales como internacionales, lo que mantiene a los inversionistas atentos a la evolución de la moneda mexicana frente al billete verde.

En la jornada anterior del domingo 24 de agosto, el dólar había mostrado cierta debilidad al consolidarse por debajo de los 18.60 pesos, mientras que el peso mexicano se mantuvo relativamente estable en un mercado sin sobresaltos de alta volatilidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes 25 de agosto el tipo de cambio FIX en 18.595 pesos por dólar, indicador oficial utilizado para operaciones fiscales y comerciales.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio para el cumplimiento de obligaciones en dólares en 18.7737 pesos por unidad.

PRECIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 25 DE AGOSTO

Las instituciones financieras en México muestran este lunes 25 de agosto diferentes cotizaciones para la compra y venta del dólar en ventanilla, lo que refleja las políticas cambiarias de cada banco y la dinámica de la demanda de divisas por parte de sus clientes. Estos son los precios reportados:

  • Afirme: Compra 17.80 | Venta 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra 17.65 | Venta 18.99 pesos
  • Banorte: Compra 17.40 | Venta 18.95 pesos
  • BBVA México: Compra 17.73 | Venta 18.87 pesos
  • Citibanamex: Compra 18.04 | Venta 19.08 pesos

Es importante señalar que el tipo de cambio puede registrar variaciones a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios verificar directamente con su banco antes de realizar operaciones en divisas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Precio del dólar hoy domingo 24 de agosto: Peso sube por inflación
Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 24 de agosto: Peso sube por inflación

Agosto 24, 2025

El dólar registró un debilitamiento general durante la semana, pero el viernes fue clave

Pensión IMSS: así puedes solicitar el aumento del 15% y los requisitos que debes cumplir
Finanzas

Pensión IMSS: así puedes solicitar el aumento del 15% y los requisitos que debes cumplir

Agosto 24, 2025

A partir del 1 de septiembre de 2025, algunos pensionados podrán acceder a un incremento del 15%, pero depende de ciertos criterios

Precio del dólar hoy sábado 23 de agosto: El peso cierra la semana con recuperación
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 23 de agosto: El peso cierra la semana con recuperación

Agosto 23, 2025

El peso mexicano cerró la semana con una recuperación frente al dólar, impulsado por la baja en la inflación y un ligero crecimiento de la economía