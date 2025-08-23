Precio del dólar hoy sábado 23 de agosto: El peso cierra la semana con recuperación

Este sábado 23 de agosto de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.60 pesos por unidad en promedio, luego de que el peso mexicano cerrara la semana laboral con una recuperación frente al billete verde, impulsado por datos positivos de la economía nacional.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre del dólar del viernes 22 de agosto fue de 18.5935 pesos por divisa estadounidense, cifra que se obtuvo a partir del promedio de las transacciones bancarias.

No obstante, debido a la cotización continua durante la jornada, el tipo de cambio al cierre se ubicó en 18.60 pesos por dólar, lo que marcó un buen desempeño para el peso frente a semanas anteriores.

TIPO DE CAMBIO FIX

Es importante recordar que el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico a partir de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, solo se publica en días hábiles bancarios. Por ello, este sábado 23 de agosto no se da a conocer.

La cifra oficial se difunde al mediodía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se toma como referencia para operaciones del día siguiente.

En tanto, el tipo de cambio para calcular obligaciones en dólares, vigente para este sábado, quedó en 18.7737 pesos por divisa estadounidense, según Banxico.

TIPO DE CAMBIO HOY 23 DE AGOSTO

Estos son los precios de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.65 | Venta: 18.99 pesos

Banorte: Compra: 17.40 | Venta: 18.95 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.53 | Venta: 19.07 pesos

Citibanamex: Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos

Scotiabank: Compra: 17.80 | Venta: 19.40 pesos

El precio de compra y venta del dólar está en constante movimiento durante el día, por lo que la cotización podría variar al momento de realizar operaciones en ventanilla, por ello, se recomienda verificar en la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.