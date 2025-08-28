  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy, 28 de agosto: San Agustín, Doctor de la Iglesia y Patrono de los que buscan a Dios

Es reconocido como un modelo de conversión, sabiduría y búsqueda incesante de la verdad y su legado permanece intacto a lo largo de los siglos

Ago. 28, 2025
El santoral de este 28 de agosto celebra a San Agustín. Foto: Alejandra de Argos.
El santoral de este 28 de agosto celebra a San Agustín. Foto: Alejandra de Argos.

El Santoral de la Iglesia Católica celebra hoy, 28 de agosto, a San Agustín de Hipona, uno de los más grandes pensadores y teólogos de la antigüedad, conocido por su influencia en la filosofía, la teología y el pensamiento cristiano.

San Agustín, quien nació en el año 354 en Tagaste, en lo que hoy es Argelia, es recordado no solo por su contribución intelectual, sino también por su profunda conversión espiritual y su legado como Doctor de la Iglesia.

San Agustín fue un brillante orador, filósofo y teólogo, autor de dos obras fundamentales: "Confesiones" y "La Ciudad de Dios", en las cuales abordó cuestiones de la fe, la moral y la relación del ser humano con lo divino. Su obra sentó las bases del pensamiento cristiano occidental, marcando un hito en la historia del pensamiento humano.

imagen-cuerpo

San Agustín, Doctor de la Iglesia. Foto: ACI PRENSA.

HIJO DE SANTA MÓNICA, PATRONA DE LAS MADRES Y LAS ESPOSAS

En su juventud, Agustín llevó una vida de excesos y placeres mundanos, distanciado de la fe cristiana. Sin embargo, la influencia constante de su madre, Santa Mónica, quien rezaba incansablemente por su conversión, lo llevó finalmente a abrazar el cristianismo a los 33 años en Milán, en el año 387. Fue bautizado junto a su hijo, Adeodato, quien fallecería a una edad temprana. Agustín siempre manifestó que su conversión fue tardía, lamentando haber dedicado gran parte de su vida a la búsqueda de lo efímero.

La muerte de su madre en el mismo año de su conversión dejó una profunda marca en Agustín, quien reconoció su gran dedicación por su bienestar espiritual. Esta experiencia de amor maternal y fe inquebrantable fue fundamental para su desarrollo como líder eclesiástico.

San Agustín, quien fue sacerdote y luego obispo de Hipona, murió el 28 de agosto de 430, a los 75 años. Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado en Hipona, pero posteriormente fue trasladado a Pavía, Italia. Su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para millones de cristianos alrededor del mundo.

Hoy, en su festividad, la Iglesia celebra a San Agustín como un modelo de conversión, sabiduría y búsqueda incesante de la verdad.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
Contenido Relacionado
¡Mega Hawlucha entra a la escena en Pokémon Leyendas Z-A!
Viral

¡Mega Hawlucha entra a la escena en Pokémon Leyendas Z-A!

Agosto 28, 2025

Originario de la región de Kalos, este Pokémon de tipo Lucha y Volador ha conquistado a los entrenadores desde su debut

Horóscopo de Mhoni Vidente del 28 de agosto: la buena fortuna te bendice este jueves ¡Aprovéchalo!
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente del 28 de agosto: la buena fortuna te bendice este jueves ¡Aprovéchalo!

Agosto 28, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar esta nueva jornada

VIDEO | Motociclista noquea a taxista de un golpe en la CDMX
Viral

VIDEO | Motociclista noquea a taxista de un golpe en la CDMX

Agosto 28, 2025

El hecho quedó grabado en video gracias a una cámara instalada en la parte trasera del taxi, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales