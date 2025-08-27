  • 24° C
Viral

VIDEO | Motociclista noquea a taxista de un golpe en la CDMX

El hecho quedó grabado en video gracias a una cámara instalada en la parte trasera del taxi, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales

Ago. 27, 2025
Motociclista noquea a taxista
Motociclista noquea a taxista

Un fuerte altercado vial se registró en Iztapalapa, Ciudad de México, luego de que un motociclista agrediera a un taxista tras un accidente de tránsito.

El hecho quedó grabado en video gracias a una cámara instalada en la parte trasera del taxi, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

ACCIDENTE Y DISCUSIÓN EN PLENA VÍA PÚBLICA

De acuerdo con el material compartido, el taxi se encontraba detenido en medio del tráfico cuando de pronto una motoneta se impactó contra la parte trasera del vehículo. Tras el choque, el conductor de la moto bajó visiblemente molesto y comenzó a gritarle al taxista.

Ambos intercambiaron insultos y el chofer del taxi decidió descender de su unidad para encarar al motociclista. Lo que parecía una simple discusión subió de tono hasta que el motociclista, cansado del enfrentamiento, le lanzó un fuerte golpe directo al rostro.

UN PUÑETAZO QUE DEJÓ INCONSCIENTE AL TAXISTA

El impacto fue tan fuerte que el taxista cayó al suelo y quedó inmóvil. Sin prestar ayuda ni mostrar preocupación, el motociclista subió de nuevo a su motoneta y se retiró del lugar, mientras los testigos observaban sorprendidos.

El conductor del taxi tuvo que ser trasladado a un hospital debido a un severo golpe en la cabeza ocasionado por la caída. Vecinos y personas que presenciaron el hecho confirmaron que permaneció varios minutos inconsciente.

AUTORIDADES BUSCAN AL AGRESOR

Debido a la gravedad de la agresión, autoridades capitalinas iniciaron una investigación para dar con el responsable, quien hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia.

El video se ha vuelto viral en plataformas digitales y ha generado indignación entre los usuarios, quienes piden justicia para el taxista y sanciones ejemplares contra el motociclista agresor.

