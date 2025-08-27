VIDEO | Hombre se tira al río para escapar de ataque de abejas

Un hombre vivió momentos de pánico luego de que un enjambre de abejas lo atacara; el terror fue tan grande, que en un momento de desesperación se aventó a un río.

El protagonista de esta historia es un hombre de aproximadamente 45 años de edad, y los hechos se desarrollaron en el municipio de Ahome, Sinaloa.

EL DESESPERADO ESCAPE EN VIDEO

El momento en que el sujeto, que al parecer pasa una tarde de relax con unos amigos, sale disparado de una arboleda y se lanza al afluente fue grabado en video y compartido en redes sociales.

Primero se compartió en X (antes Twitter) y posteriormente en la plataforma TikTok; el clip fue tomado desde un vehículo y en las imágenes se ve cómo el hombre sale de una arboleda espantando las abejas que rondan su cabeza.

Corre al río y empieza a mojarse; sin embargo, la medida no funcionó, por lo que optó por zambullirse; detrás de él salieron dos hombres más, uno con una hielera, que más calmado también se metió al agua.

El tercero se lanzó también al afluente, huyendo de los polinizadores, tratando de evitar los piquetes de los insectos.

Desde el vehículo, quienes grabaron el video mostraron su asombro y temor, debido a que las abejas no dejaban de atacarlo, incluso cuando los sujetos estaban todos en el río.

Fue tan sorprendente el ataque de abejas, que la mujer que estaba con quien grabó, que dijo angustiada: “¡Ay, pobrecito, pobrecito! Se va a meter al agua. ¡Ay no, qué acongojo! Ya se subieron. ¡Ay, le están picando todo!”; a lo que su compañero contesta: “Se tiene que meter y revolcarse”.

Personas que se encontraban en el lugar manifestaron que las abejas alcanzaron a picar en la cabeza de los tres hombres.