Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle triunfa y se convierte en la 3ra película más taquillera de la historia de Japón

La franquicia de Demon Slayer sigue marcando historia en la industria cinematográfica.

Su más reciente entrega, Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle, se ha consolidado como una de las películas más exitosas de todos los tiempos en Japón, superando incluso a grandes clásicos del cine mundial.

INFINITY CASTLE DESPLAZA A TITANIC DEL TOP HISTÓRICO

Al 24 de agosto, Demon Slayer: Infinity Castle alcanzó los 28,080 millones de yenes (aproximadamente 189.9 millones de dólares) gracias a los casi 20 millones de boletos vendidos en Japón. Con esta cifra, la película dirigida por Haruo Sotozaki se colocó como la tercera más taquillera de la historia del país, solo detrás de Mugen Train y El viaje de Chihiro.

Este logro histórico marca la primera vez que Titanic, estrenada en 1997, queda fuera del top tres en la taquilla japonesa.

ÉXITO EN ASIA: RÉCORDS EN CADA MERCADO

La fuerza de Demon Slayer no se limita a Japón. En Taiwán, Infinity Castle lleva acumulados más de 556 millones de dólares taiwaneses (18.3 millones de dólares estadounidenses), convirtiéndose en la película número uno del año.

En Filipinas, el largometraje abrió con 4.2 millones de dólares, alcanzando el título de la película de anime más exitosa en la historia del país. Otras cifras impresionantes incluyen:

Tailandia: 6 millones de dólares

Hong Kong: 7.1 millones de dólares

Indonesia: 6.2 millones de dólares

Malasia: 5 millones de dólares

En Corea del Sur, la película debutó en primer lugar con más de 12 millones de dólares recaudados y más de 1.6 millones de entradas vendidas, según datos de KOBIS.

PRODUCCIÓN DE LUJO Y ESTRENO ARROLLADOR

Infinity Castle fue estrenada en Japón el 18 de julio de 2025 y desde su primer día rompió récords de taquilla, registrando el mejor estreno en un solo día y el mejor fin de semana en la historia del cine japonés.

El equipo detrás de la producción reúne a grandes talentos: Haruo Sotozaki en la dirección, Akira Matsushima como jefe de animación y diseñador de personajes, mientras que la música corre a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina.

UNA HISTORIA QUE CONQUISTÓ A LOS FANS

La película retoma la aventura de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, quienes tras un intenso entrenamiento se preparan para enfrentar al temido Muzan Kibutsuji. La trama lleva a los protagonistas al misterioso Castillo del Infinito, donde se libra la batalla final entre los Hashira y las fuerzas demoníacas.