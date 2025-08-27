El creador de Naruto responde a los fans que piden un nuevo manga

Naruto es uno de los mangas más influyentes de la historia, y aunque su camino terminó hace años, los seguidores siguen esperando nuevas historias de su creador, Masashi Kishimoto. Tras concluir su obra más importante, el autor decidió tomarse un descanso para disfrutar de su familia después de tantos años de trabajo intenso. Sin embargo, no ha cerrado las puertas a un posible regreso.

Kishimoto ha dejado ver en varias ocasiones que desea volver a colaborar con Shonen Jump y que ya piensa en desarrollar una nueva serie, lo que ha despertado gran entusiasmo entre sus seguidores.

LAS DECLARACIONES QUE ILUSIONAN A LOS FANS

El año pasado, una entrevista con el mangaka llamó la atención al ser traducida, ya que en ella habló sobre sus planes a futuro. Kishimoto mencionó que quiere plasmar en un nuevo manga algunas ideas que surgieron mientras trabajaba en Naruto.

"Me di cuenta de que la presión de cumplir con las expectativas también puede ser muy dura. Apliqué ese cambio de mentalidad a Naruto y me gustaría reflejar mis conclusiones en un manga algún día. Solo les pido paciencia", explicó el autor.

Estas palabras han sido tomadas como una señal de que Kishimoto planea continuar con nuevas historias relacionadas con el universo que lo hizo famoso.

EL BLOQUEO CREATIVO QUE MARCÓ SU CARRERA

El mangaka también confesó que durante la escritura de Naruto enfrentó un fuerte bloqueo creativo. Contó que su infancia en un pueblo rural, marcada por el deseo de ser reconocido, fue la base para construir a Naruto Uzumaki.

Con el paso del tiempo, ese sentimiento de búsqueda de reconocimiento se fue apagando, lo que lo llevó a experimentar dificultades para seguir con la historia. Fue entonces cuando pensó en explorar nuevas líneas argumentales centradas en lazos familiares y de sangre. Esa idea dio origen a Boruto, proyecto que desarrolló junto a Mikio Ikemoto.

UN FUTURO ABIERTO PARA EL UNIVERSO NARUTO

Aunque aún es pronto para saber qué camino tomará Masashi Kishimoto, todo apunta a que trabaja en un posible spin-off del mundo de Naruto. Además, se ha confirmado que la película live-action basada en la serie ya tiene terminado su guion, lo que mantiene viva la expectativa de los fans.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar, pero el interés de Kishimoto en regresar al manga deja claro que la historia de Naruto todavía tiene mucho por ofrecer.