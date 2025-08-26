Niño de 8 años queda atrapado 30 minutos en máquina de peluches en Nuevo León

Un menor de 8 años fue rescatado tras quedar atrapado dentro de una máquina expendedora de peluches en una plaza comercial de Santa Catarina, Nuevo León. El incidente ocurrió la noche del lunes 25 de agosto y generó momentos de pánico entre clientes y familiares.

El niño, identificado como Dorlan Alexander, ingresó por el compartimento de premios de la máquina conocida como "Muñe Locos", ubicada en una plaza sobre el Bulevar Díaz Ordaz y la calle Hidalgo, en la colonia La Fama.

Según testigos, el menor fue acompañado por su abuela luego de acudir a una peluquería cercana, y en un descuido logró meterse al interior del aparato.

FAMILIARES DESESPERADOS PIDEN AYUDA

Al quedar atrapado, sus familiares comenzaron a buscar ayuda de inmediato, mientras el menor mostraba signos de sofocación por el encierro. "Ya tenía dificultad para respirar", relataron los presentes.

Fue entonces cuando un ciudadano identificado como Erik Antonio Valdez Villanueva, vendedor de empanadas en la zona, decidió intervenir pese a la negativa del personal del local, quienes pedían esperar a personal especializado.

"Yo iba pasando y vi a la madre desesperada. Me dijeron que no interviniera, pero no podíamos esperar más. Le pregunté a la señora si quería que ayudara a su hijo, y al recibir su aprobación, forzamos la tapa y logré sacarlo", narró Valdez.

SOLO FUE EL SUSTO; SE ENCUENTRA ESTABLE Y SIN LESIONES

Aunque el Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina llegó poco después, el menor ya había sido liberado. Fue valorado por los rescatistas, quienes confirmaron que se encontraba estable y sin lesiones graves, por lo que pudo regresar a casa con sus padres, Karen Mirela y Omar Saldívar, visiblemente agradecidos por la rápida acción ciudadana.

El incidente, que duró cerca de 30 minutos, causó alarma entre los visitantes del centro comercial y ha encendido la discusión sobre la seguridad de este tipo de máquinas recreativas.