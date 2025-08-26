Apple ya tiene fecha para presentar el iPhone 17: ¿cuánto costará?

Apple ha confirmado oficialmente la fecha de su próximo gran evento, donde se espera el lanzamiento del nuevo iPhone 17, uno de los dispositivos más esperados del año. La cita será el 9 de septiembre en la sede de la compañía en Cupertino, California, bajo el lema "Awe dropping" (Impresionante).

UN EVENTO CON PISTAS VISUALES

La invitación al evento presenta el clásico logo de Apple con un efecto térmico: bordes en rojo que sugieren calor y un centro azul que representa frío. Esto ha desatado especulaciones entre fanáticos sobre posibles innovaciones relacionadas con la temperatura del dispositivo o sus sensores térmicos.

Desde 2020, Apple realiza sus eventos mediante videos pregrabados, por lo que se espera una presentación con alto nivel de producción y revelaciones clave no solo del iPhone, sino también de posibles nuevas versiones del Apple Watch.

Apple September Event invites have officially gone out pic.twitter.com/71SB2JcEQl — Marques Brownlee (@MKBHD) August 26, 2025

IPHONE 17: DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES FILTRADAS

Según diversas filtraciones, el iPhone 17 llegará en cuatro versiones principales:

iPhone 17 (base): Pantalla de 6.3 pulgadas.

Pantalla de 6.3 pulgadas. iPhone 17 Air: Sustituto del modelo ´Plus´, con diseño ultradelgado (5.4 mm de grosor) y pantalla de entre 6.5 y 6.6 pulgadas. Estaría fabricado con aleación de titanio y aluminio.

Sustituto del modelo ´Plus´, con diseño ultradelgado (5.4 mm de grosor) y pantalla de entre 6.5 y 6.6 pulgadas. Estaría fabricado con aleación de titanio y aluminio. iPhone 17 Pro: Pantalla de 6.3 pulgadas, con mejoras en cámara y rendimiento.

Pantalla de 6.3 pulgadas, con mejoras en cámara y rendimiento. iPhone 17 Pro Max: Pantalla de 6.9 pulgadas y sistema de lentes móviles para ajuste real de distancia focal, además de sensores traseros de 48 MP.

Se espera que los nuevos modelos estén disponibles en colores púrpura, verde, negro, plata, azul, oro claro y un nuevo azul inspirado en las Mac.

iPhone 17 Pro pic.twitter.com/zath1VG1Rh — Andrew Clare (@andrewjclare) August 24, 2025

PRECIO ESTIMADO DEL IPHONE 17

Aunque aún no hay fecha confirmada de salida al mercado, se estima que el iPhone 17 será el modelo más caro de Apple hasta ahora. Esto, en parte, debido a los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, que habrían elevado el costo de componentes clave.

Los precios estimados en México serían:

iPhone 17 (base): 22 mil 300 pesos

22 mil 300 pesos iPhone 17 Pro: 28 mil 200 pesos

28 mil 200 pesos iPhone 17 Pro Max: 33 mil 600 pesos

Además, se espera un incremento promedio de 50 dólares en comparación con la generación anterior.

De esta manera con el evento programado para el 9 de septiembre, Apple se prepara para sorprender nuevamente al mercado con un rediseño del iPhone y actualizaciones clave en su ecosistema de productos.

Los fanáticos y analistas están atentos a lo que podría ser el inicio de una nueva etapa tecnológica para la compañía.