Viral

Él es el Conejo Toys, influencer cuya hermana mataron en Sinaloa y es señalado de colaborar con Los Chapitos

El joven participó en el podcast "Los Mafia", en el que narró parte de sus vivencias, y cómo un fallecimiento le marcó profundamente

Ago. 26, 2025
Su rostro aparece entre los 25 influencers señalados como colaboradores de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa (CDS); a todos se les acusa de prepotentes, prestanombres, abusones, alucines y violentos.

De esa lista negra, a la fecha han asesinado a nueve personajes, entre ellos: Justin Paul, "El Pinky"; Adalberto Peña, "El Tata"; Víctor Manuel, "El Brasileño"; Gail Castro, hermano de Markitos Toys; Adrián Antonio, hermano del "Compa Camarón"; Leobardo Aispuro Soto, "El Gordo Peruci"; Jesús Miguel "El Jasper", José Carlos, "El Chilango", y el más crimen más reciente de todos: Camilo Ochoa, "El Alucín".

imagen-cuerpo

Y ahora, quien está en el centro de la información es el también influencer llamado Conejo Toys, cuyo nombre real es José Ismael, quien forma parte del círculo cercano de los llamados "Los Toys", un grupo de influencers sinaloenses que incluye a Markitos Toys, Kevin Castro ("El KC"), Mayve Castro, Gail Castro(+), entre otros.

Empezó a ganar notoriedad al aparecer con frecuencia en los videos de sus compañeros; además, participa como cantante de narcocorridos bajo el sello musical de Kevin Castro.

EL PODCAST CON "EL HORNY"

imagen-cuerpo

En enero de 2024, el creador de contenido participó en el podcast Los Mafia, del influencer llamado "El Horny", quien también aparece en el listado. Entonces, el Conejo Toys habló desde un centro de rehabilitación ubicado en La Palma, Navolato.

Narró con franqueza su lucha contra las adicciones, las cuales afectaron profundamente a su familia, en especial a su madre y a su abuela, y cómo la muerte de su pequeña hija Allison lo marcó duramente.

imagen-cuerpo

Luego de que el volante se viralizara, y debido a que se le vinculaba con una organización criminal, José Ismael optó por mantener un perfil bajo, y desde entonces no ha publicado nada en sus redes sociales.

Edel Osuna
Edel Osuna
