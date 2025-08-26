Mujer despierta del coma antes de que la sometieran a una cirugía de extracción de órganos

Una joven mujer de Estados Unidos, quien permanecía en estado de coma, estuvo a punto de ser dormida para siempre para aprovechar sus órganos; sin embargo, vivió para contarlo y todo gracias a que familiares notaron que respondía a estímulos.

No, no es una novela ni el guion de una película, sino de la vida de Danella Gallegos, de 38 años de edad, originaria de Nuevo México, Estados Unidos, y quien en 2022 estuvo a un pelo de ser "sacrificada" en el altar de la donación de órganos.

Inicialmente, el diagnóstico médico establecía que ella jamás recuperaría la conciencia, y que en un afán de dar vida, en aras de la suya, los galenos solicitaron a su familia la autorización para someterla a cirugía de extracción de órganos. Los seres queridos de Danella accedieron.

Pero cuando la operación estaba siendo dispuesta, misma que se llevaría a cabo en el Hospital Presbiteriano, de Albuquerque, un familiar de la paciente se dio cuenta de algo inquietante: lágrimas corrían por el rostro de Danella.

Llamó a los médicos, quienes dijeron que se trataba de reflejos, pero lo más sorprendente llegó el día de la operación, pues una de sus hermanas notó que Danella tenía movimiento, por lo que llamó al doctor.

El especialista pidió a la paciente que parpadeara si podía escucharlo, y ella parpadeó, provocando las esperanzas de la familia de que se recuperara; sin embargo, como todo estaba listo, quienes coordinaban la cirugía de donación de órganos ejercieron presión para que el procedimiento continuara.

La situación llegó al punto de que los médicos sugirieran administrarle morfina a Danella, a fin de minimizar su actividad motora, pero los médicos que la operarían se negaron a realizar el procedimiento, lo que orilló a la suspensión de la cirugía.

Luego de ello, Danella Gallegos, que estaba consciente antes de la operación, se recuperó satisfactoriamente, y días después se le dio de alta.