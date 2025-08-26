  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 26 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Este es el castigo por apartar lugares en la Ciudad de México

La práctica de obstaculizar las vialidades, así como de cobro por "cuidar" un auto estacionado serán sancionados

Ago. 26, 2025
Este es el castigo por apartar lugares en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer las sanciones a las que se harán acreedoras aquellas personas que sean encontradas apartando lugares de estacionamiento.

Y es que la capital del país es una de las urbes más grandes y con más tráfico del mundo, por lo que encontrar un sitio donde aparcar se vuelve una tarea titánica y de gran paciencia, pues además de las cocheras, también están los acaparadores de estacionamiento.

Estas personas usan diversos artefactos para impedir que algún automovilista estacione su vehículo, ya sea porque lo está apartando para otra persona o porque lo está cobrando.

imagen-cuerpo

A raíz de ello, y por iniciativa de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que pone un alto a la privatización de las calles, que son espacios públicos y sólo las autoridades regulan su administración.

Por ello, el Congreso capitalino aprobó la aplicación de sanciones a quienes aparten sitios de estacionamiento o cobren para cuidar los automóviles.

SANCIONES PARA QUIENES ACAPAREN LAS CALLES EN LA CDMX

De acuerdo con lo aprobado, las sanciones aplican a las personas que incurran en las siguientes faltas:

  • Apartar lugares con objetos
  • Cobren por "cuidar" o estacional automóviles
  • Obstaculizar banquetas, accesos o vialidades
imagen-cuerpo

En caso de incurrir en esta práctica, las autoridades podrán ejecutar las siguientes medidas:

  • Arresto inconmutable (que no se puede cambiar) de 24 a 36 horas

Entre los beneficios que refieren las autoridades con esta disposición es que se recuperan los espacios públicos, se garantiza el libre tránsito y, finalmente, se impulsan los empleos dignos.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Profeco alerta por esta marca de shampoo contaminado que puede provocar infecciones
Nacional / México

Profeco alerta por esta marca de shampoo contaminado que puede provocar infecciones

Agosto 26, 2025

¡Póngase trucha! No vaya a ser que su melena huela mal; además, el producto podría afectarle tanto los ojos, como la nariz y la piel

Tormenta tropical Juliette: ¿Se convertirá en huracán? Esta es su trayectoria
Nacional / México

Tormenta tropical Juliette: ¿Se convertirá en huracán? Esta es su trayectoria

Agosto 26, 2025

Las autoridades han llamado a extremar precauciones por posibles efectos de oleaje elevado y condiciones marítimas adversas

Navojoa y Nogales, de fiesta: caen primer y segundo premio de la Lotería Nacional
Nacional / México

Navojoa y Nogales, de fiesta: caen primer y segundo premio de la Lotería Nacional

Agosto 26, 2025

No se quede sin oportunidad de ganarse un dinerito, que nunca viene mal; cómprese un "cachito", pues Sonora está de suerte