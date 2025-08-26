Este es el castigo por apartar lugares en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer las sanciones a las que se harán acreedoras aquellas personas que sean encontradas apartando lugares de estacionamiento.

Y es que la capital del país es una de las urbes más grandes y con más tráfico del mundo, por lo que encontrar un sitio donde aparcar se vuelve una tarea titánica y de gran paciencia, pues además de las cocheras, también están los acaparadores de estacionamiento.

Estas personas usan diversos artefactos para impedir que algún automovilista estacione su vehículo, ya sea porque lo está apartando para otra persona o porque lo está cobrando.

A raíz de ello, y por iniciativa de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que pone un alto a la privatización de las calles, que son espacios públicos y sólo las autoridades regulan su administración.

Por ello, el Congreso capitalino aprobó la aplicación de sanciones a quienes aparten sitios de estacionamiento o cobren para cuidar los automóviles.

SANCIONES PARA QUIENES ACAPAREN LAS CALLES EN LA CDMX

De acuerdo con lo aprobado, las sanciones aplican a las personas que incurran en las siguientes faltas:

Apartar lugares con objetos

Cobren por "cuidar" o estacional automóviles

Obstaculizar banquetas, accesos o vialidades

En caso de incurrir en esta práctica, las autoridades podrán ejecutar las siguientes medidas:

Arresto inconmutable (que no se puede cambiar) de 24 a 36 horas

Entre los beneficios que refieren las autoridades con esta disposición es que se recuperan los espacios públicos, se garantiza el libre tránsito y, finalmente, se impulsan los empleos dignos.