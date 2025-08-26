Navojoa y Nogales, de fiesta: caen primer y segundo premio de la Lotería Nacional

El dinero nunca está de más, al contrario, sirve para solucionar montañas de problemas de índole financiera, por lo que, además de trabajar, podría invertir en un sorteo y ver si la suerte le favorece.

Hoy el estado de Sonora resultó el agraciado con los dos premios principales del Sorteo Mayor número 3984, que garantizaba una bolsa a repartir de 21 millones de pesos en tres series.

De esa cifra, siete millones de pesos correspondieron al primer premio, mientras que el segundo se llevaría la nada despreciable suma de 850 mil pesos.

El modo de participar en estos sorteos de la Lotería Nacional es muy sencillo: puede hacerlo acudiendo a una agencia expendedora, o bien adquirirlo a través de medios electrónicos.

Ahora bien, el precio del vigésimo o "cachito" (boleto para participar) es de 40 pesos y es un número a libre elección.

¡SONORA, PREMIADA!

En este Sorteo Mayor, el número ganador fue el 03159, cuya segunda serie se vendió en Navojoa, mientras que el número ganador del segundo premio fue el 50786, cuyas series uno y dos se expendieron en Nogales.

Y cómo Sonora está de suerte, pues no se espere, ya que han sido los primeros y segundos premios de este tradicional sorteo que caen en este precioso rincón de México.

Anímese, invierta unos pesos y quizá corra con la suerte de hacerse de miles más.

Para consulta de más resultados, puede hacer click en el siguiente enlace: https://diariodelyaqui.mx/resultados-loteria