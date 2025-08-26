Tormenta tropical Juliette: ¿Se convertirá en huracán? esta es su trayectoria

La tormenta tropical Juliette, que representa el décimo ciclón de la temporada en el Pacífico, se formó la mañana del martes 26 de agosto y actualmente se encuentra a 825 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Juliette avanza con dirección noroeste a 17 km/h y se espera que cause lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la región durante la mañana del miércoles 27 de agosto.

¿JULIETTE SE CONVERTIRÁ EN HURACÁN?

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, se prevé que Juliette permanezca como tormenta tropical hasta el jueves 28 de agosto, cuando se localizará a 695 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia.

Sin embargo, las proyecciones indican que comenzará a debilitarse y podría degradarse a una baja presión remanente para la tarde del jueves, situándose a 680 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

Para el viernes, continuaría alejándose hacia el noroeste sin intensificarse a huracán ni representar una amenaza directa para las costas mexicanas.

RECOMENDACIONES POR EFECTOS DE JULIETTE

El SMN ha emitido un exhorto a la población de Baja California Sur a extremar precauciones por posibles efectos de oleaje elevado y condiciones marítimas adversas, y seguir las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.