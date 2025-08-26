Profeco alerta por esta marca de shampoo contaminado que puede provocar infecciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que busca proteger el bolsillo de los mexicanos, emitió una alerta por una marca de shampoo que podría traerle problemas severos, como un olor pestilente.

De acuerdo con la dependencia federal, este artículo de la marca Henkel-Tec Italy es fabricado por Henkel Capital, que también advirtió sobre su uso, y es su producto llamado Shampoo Totale, del lote 1G27542266, el cual empezó a ser retirado desde febrero de 2025.

Se trata de la contaminación por la bacteria Klebsiella Oxytoca, la cual fue detectada luego de diversos análisis internos.

Hasta el 6 de mayo de este año, Henkel Capital informó que únicamente se ha registrado un reporte por olor desagradable provocado por su producto de higiene personal.

ASÍ PUEDES IDENTIFICAR EL SHAMPOO CONTAMINADO

A fin de que puedas identificar cuál es el shampoo contaminado con bacteria, este despide olor fétido y desagradable; además, al usarlo podría provocarte infecciones en los ojos, en las fosas nasales y en la piel.

Sin embargo, si tienes el sistema inmunológico comprometido, bueno ahí la cosa cambia, ya que las afectaciones podrían pasar de leves a graves.

Como se indicó, el retiro del shampoo empezó en este año, y concluirá hasta febrero de 2026; el lote en su totalidad será retirado y los consumidores no perderán, pues recibirán un reemplazo totalmente gratis.

Si desea más información, puede contactar al fabricante enviándole un correo electrónico a la dirección: sacli@henkel.com o por medio de una llamada telefónica al 800-0072-254, acompañada de una foto del shampoo.

En agradecimiento por la devolución, Henkel Capital enviará un artículo en buen estado; por su parte, Profeco se encargará de supervisar el cumplimiento de la alerta y de la reposición de los productos.

Finalmente, puso a disposición los teléfonos del consumidor: 55-5568-8722 y 800-468-8722, y sus redes sociales: X (antes Twitter): @AtencionProfeco y @Profeco, Facebook: ProfecoOficial.