Así es la casa de 12 millones de pesos de Fernández Noroña en Morelos | VIDEO

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha vuelto al ojo de la crítica pública esta vez por exhibir su casa valuada en 12 millones de pesos, ubicada en Tepoztlán, Morelos y que cuenta con un paisaje montañoso y decoración artesanal de varios estados del país.

La propiedad fue dada a conocer a través de un reportaje del periodista Jorge García Orozco para el medio digital Eme Equis, donde se detalla que la residencia fue adquirida con un crédito hipotecario.

El propio Fernández Noroña confirmó la información y añadió que también compró un automóvil valuado en 650 mil pesos en 2023, además de contar con un préstamo bancario por un millón de pesos.

EL "HOUSE TOUR" DE NOROÑA: UNA CASA CON ESENCIA ARTESANAL

En 2022, el senador compartió un video estilo house tour en sus redes sociales, donde muestra cada rincón de su vivienda en Tepoztlán. El recorrido comienza por la parte trasera del inmueble, que cuenta con un amplio patio lleno de macetas, muebles de exterior y una vista privilegiada a las montañas que rodean la zona.

La casa está compuesta por tres recámaras, cocina, comedor, sala, una oficina y un espacio desde donde realiza transmisiones en vivo para su canal de YouTube. También presume un segundo jardín con comedor al aire libre, hamaca y una vista natural que destaca en todo el recorrido.

Aquí la modesta residencia de Noroña en Tepoztlán: 1200 m² por 12 mpd. pic.twitter.com/AWlY2gdNhW — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 26, 2025

CUESTIONAN CONGRUENCIA CON DISCURSO DE AUSTERIDAD

Uno de los aspectos que más llama la atención es la decoración con piezas artesanales provenientes de estados como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y localidades como Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre y Olinalá.

Aunque el senador ha insistido en que su patrimonio es resultado de su trabajo y créditos bancarios, la revelación de esta propiedad ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan la congruencia entre su estilo de vida y el discurso de austeridad republicana que promueve el gobierno actual.