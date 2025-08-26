Muere joven con rabia en Zacatecas; tres pacientes siguen en observación

Una joven de 17 años que había sido diagnosticada con rabia falleció el domingo 24 de agosto en Zacatecas, la información fue compartida por la Secretaría de Salud del Estado. La dependencia notificó que la joven se habría contagiado después de haber sido mordida por un zorrillo dentro del Mezquital del Oro.

Según la información dada por las autoridades, la joven estuvo hospitalizada por varios días luego de su contagio; la persona falleció por causa de una falla multiorgánica. Junto con esto; la Secretaría de Salud dio a conocer que hay tres pacientes que siguen en observación, entre los que se incluye una niña de 5 años.

JOVEN DE ZACATECAS FALLECE POR RABIA

De acuerdo con los reportes, la joven, originaria del municipio de Mezquital del Oro, fue mordida por un zorrillo a finales del mes de junio. Aparentemente, la familia no acudió a un centro de salud inmediatamente después del incidente, lo que retrasó la atención médica. Semanas después, la adolescente comenzó a presentar síntomas graves; incluyendo una falla multiorgánica que le causó la muerte.

El deceso ocurrió en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en la capital del Estado, donde la paciente había permanecido internada en estado grave. David Monreal Ávila, gobernador zacatecano, instruyó a las autoridades sanitarias facilitar a la familia la entrega del cuerpo; además de brindar apoyo de traslado al lugar de origen.

TRES PACIENTES SE ENCUENTRAN EN OBSERVACIÓN

La Secretaría de Salud de Zacatecas informó que se continúa el protocolo de profilaxis con las personas que tuvieron contacto directo con la paciente. Entre estos pacientes se encuentran una niña de 5 años; debido a la facilidad de contagio de rabia, las personas deberán estar en observación para asegurar que no haya otro contagio.

Las autoridades de salud han señalado que este es el primer caso de rabia humana registrado en Zacatecas desde 1987. Tras el lamentable suceso, se han activado los protocolos epidemiológicos para prevenir nuevos contagios. Aunado a dar seguimiento a los pacientes; se ha iniciado una campaña de vacunación de animales domésticos en la región con el fin de evitar más personas enfermas.