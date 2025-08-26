Expogan Juárez 2025: Todos los artistas, fechas y costo de los boletos

Ciudad Juárez ya se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año: la Expogan Juárez 2025. La fiesta organizada por la Asociación Ganadera Local se celebrará del viernes 17 de octubre al domingo 2 de noviembre en la icónica Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como "La X", ubicada sobre la Av. Heroico Colegio Militar.
MÚSICA, TRADICIÓN Y DIVERSIÓN EN UN SOLO LUGAR
La Expogan Juárez 2025 promete una experiencia para toda la familia, ya que combina exposiciones y subastas de ganado con una amplia oferta gastronómica, actividades recreativas y espectáculos musicales de primer nivel.
Este año, la cartelera oficial incluye a artistas y agrupaciones que sin duda llenarán de energía cada noche:
- Miércoles 22 de octubre: Alan Arrieta y Ángel Galván
- Jueves 23 de octubre: Rich Mafia, Gera MX y Alemán
- Viernes 24 de octubre: Los Tigres del Norte
- Jueves 30 de octubre: Marca Registrada
- Sabado 1 de noviembre: Christian Nodal, encargado de cerrar la edición 2025
EXPOGAN KIDS: UN ESPACIO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Pensando en el público infantil, se contará con "Expogan Kids", un área dedicada exclusivamente a niñas y niños. Entre las atracciones confirmadas se encuentran:
- La Granjita Interactiva
- Granja Pixel
- Copa Rodeo Kids
- Chiquiride
- Ranchito Congelado
- Vaqueroland
VENTA DE BOLETOS Y PRECIOS OFICIALES
La venta de boletos inició el pasado lunes 14 de julio de 2025 en su primera fase. Los organizadores han advertido sobre páginas falsas que intentan estafar a los asistentes, por lo que recomiendan adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales de la Expogan Juárez.
Los precios de los boletos para los conciertos principales quedaron de la siguiente manera:
16 de octubre – Conjunto Primavera
- VIP: mil 600 pesos
- Oro: mil 100 pesos
- Plata: 600 pesos
17 de octubre - Belinda
- VIP: 2 mil 900 pesos
- Oro: 2 mil 300 pesos
- Plata: mil 700 pesos
- Bronce: mil 100 pesos
18 de octubre – Tito Doble P Mesa
- VIP: 3 mil 600 pesos
- Oro: 2 mil 700 pesos
- Plata: mil 900 pesos
- Bronce: mil pesos
19 de octubre - India Yuridia Mesa
- VIP: 2 mil 100 pesos
- Platinum: mil 700 pesos
- Oro: mil 300 pesos
- Plata: 900 pesos
- Bronce: 500 pesos
22 de octubre – Alan Arrieta y Ángel Galván
- VIP: 600 pesos
- Oro: 450 pesos
- Plata: 300 pesos
23 de octubre – Rich Mafia, Gera MX y Alemán
- Dance Floor: mil 700 pesos
- VIP: mil 500 pesos
- Preferente 1: mil pesos
- Preferente 2: 500 pesos
24 de octubre – Los Tigres del Norte
- VIP: 3 mil pesos
- Oro: 2 mil 300 pesos
- Plata: mil 600 pesos
- Bronce: 800 pesos
25 de octubre – Mike Towers
- Mesa VIP: 3 mil 500 pesos
- Oro: 2 mil 500 pesos
- Plata: mil 500 pesos
- Bronce: 800 pesos
26 de octubre – Víctor Mendivil y Kevin AMF
- VIP: mil 400 pesos
- Oro: mil pesos
- Plata: 700 pesos
27 de octubre - Chicos de Barrio y Sonora Skandalo
- VIP: 500 pesos
- Oro: 350 pesos
- Plata: 200 pesos
30 de octubre – Marca Registrada
- VIP: 2 mil pesos
- Oro: mil 500 pesos
- Plata: mil pesos
- Bronce: 500 pesos
31 de octubre – La Fiera de Ojinaga y El Bebeto
- VIP: mil pesos
- Oro: 800 pesos
- Plata: 600 pesos
- Bronce: 400 pesos
1 de noviembre – Christian Nodal
- VIP: 3 mil 900 pesos
- Oro: 2 mil 900 pesos
- Plata: mil 900 pesos
- Bronce: 900 pesos