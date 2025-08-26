  • 24° C
Nacional / México

Expogan Juárez 2025: Todos los artistas, fechas y costo de los boletos

La fiesta organizada por la Asociación Ganadera Local se celebrará del viernes 17 de octubre al domingo 2 de noviembre

Ago. 26, 2025
Expogan Juárez 2025
Expogan Juárez 2025

Ciudad Juárez ya se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año: la Expogan Juárez 2025. La fiesta organizada por la Asociación Ganadera Local se celebrará del viernes 17 de octubre al domingo 2 de noviembre en la icónica Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como "La X", ubicada sobre la Av. Heroico Colegio Militar.

MÚSICA, TRADICIÓN Y DIVERSIÓN EN UN SOLO LUGAR

La Expogan Juárez 2025 promete una experiencia para toda la familia, ya que combina exposiciones y subastas de ganado con una amplia oferta gastronómica, actividades recreativas y espectáculos musicales de primer nivel.

Este año, la cartelera oficial incluye a artistas y agrupaciones que sin duda llenarán de energía cada noche:

  • Miércoles 22 de octubre: Alan Arrieta y Ángel Galván
  • Jueves 23 de octubre: Rich Mafia, Gera MX y Alemán
  • Viernes 24 de octubre: Los Tigres del Norte
  • Jueves 30 de octubre: Marca Registrada
  • Sabado 1 de noviembre: Christian Nodal, encargado de cerrar la edición 2025

EXPOGAN KIDS: UN ESPACIO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Pensando en el público infantil, se contará con "Expogan Kids", un área dedicada exclusivamente a niñas y niños. Entre las atracciones confirmadas se encuentran:

  • La Granjita Interactiva
  • Granja Pixel
  • Copa Rodeo Kids
  • Chiquiride
  • Ranchito Congelado
  • Vaqueroland

VENTA DE BOLETOS Y PRECIOS OFICIALES

La venta de boletos inició el pasado lunes 14 de julio de 2025 en su primera fase. Los organizadores han advertido sobre páginas falsas que intentan estafar a los asistentes, por lo que recomiendan adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales de la Expogan Juárez.

Los precios de los boletos para los conciertos principales quedaron de la siguiente manera:

16 de octubre – Conjunto Primavera

  • VIP: mil 600 pesos
  • Oro: mil 100 pesos
  • Plata: 600 pesos

17 de octubre - Belinda

  • VIP: 2 mil 900 pesos
  • Oro: 2 mil 300 pesos
  • Plata: mil 700 pesos
  • Bronce: mil 100 pesos

18 de octubre – Tito Doble P Mesa

  • VIP: 3 mil 600 pesos
  • Oro: 2 mil 700 pesos
  • Plata: mil 900 pesos
  • Bronce: mil pesos

19 de octubre - India Yuridia Mesa

  • VIP: 2 mil 100 pesos
  • Platinum: mil 700 pesos
  • Oro: mil 300 pesos
  • Plata: 900 pesos
  • Bronce: 500 pesos

22 de octubre – Alan Arrieta y Ángel Galván

  • VIP: 600 pesos
  • Oro: 450 pesos
  • Plata: 300 pesos

23 de octubre – Rich Mafia, Gera MX y Alemán

  • Dance Floor: mil 700 pesos
  • VIP: mil 500 pesos
  • Preferente 1: mil pesos
  • Preferente 2: 500 pesos

24 de octubre – Los Tigres del Norte

  • VIP: 3 mil pesos
  • Oro: 2 mil 300 pesos
  • Plata: mil 600 pesos
  • Bronce: 800 pesos

25 de octubre – Mike Towers

  • Mesa VIP: 3 mil 500 pesos
  • Oro: 2 mil 500 pesos
  • Plata: mil 500 pesos
  • Bronce: 800 pesos

26 de octubre – Víctor Mendivil y Kevin AMF

  • VIP: mil 400 pesos
  • Oro: mil pesos
  • Plata: 700 pesos

27 de octubre - Chicos de Barrio y Sonora Skandalo

  • VIP: 500 pesos
  • Oro: 350 pesos
  • Plata: 200 pesos

30 de octubre – Marca Registrada

  • VIP: 2 mil pesos
  • Oro: mil 500 pesos
  • Plata: mil pesos
  • Bronce: 500 pesos

31 de octubre – La Fiera de Ojinaga y El Bebeto

  • VIP: mil pesos
  • Oro: 800 pesos
  • Plata: 600 pesos
  • Bronce: 400 pesos

1 de noviembre – Christian Nodal

  • VIP: 3 mil 900 pesos
  • Oro: 2 mil 900 pesos
  • Plata: mil 900 pesos
  • Bronce: 900 pesos
Brayam Chávez
