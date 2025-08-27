VIDEO | Mujer con bebé en brazo amenaza con arma larga en riña de vecinos

Aunque pareciera que en tiempos modernos nada puede sorprendernos, la realidad de las películas de acción queda superada por la realidad, máxime cuando se trata de un caso que involucra una mujer con un bebé en brazos, ¡portando un arma larga!

El hecho ha conmocionado al internet, pues los usuarios han replicado un video en el que se ve cómo una mujer, enfundada en una falda blanca con una blusa roja, carga a un pequeñito en el brazo, el cual está vestido en un mameluco blanco con orejitas.

Pareciera nada fuera de lo normal, pero lo que llamó la atención es que la fémina está envuelta en una discusión vecinal.

De acuerdo con el video compartido por el periodista de la nota roja, Carlos Jiménez, en su cuenta de X (antes Twitter), el incidente se registró en Naucalpan, Estado de México.

En ese lugar, refiere, se desarrolló una ceremonia de santería, que acabó en medio de una discusión, durante la cual se "agredieron, aventaron... y esta señora q cargaba a su BB y su arma larga, amagaba con disparar".

Dentro del mismo post, el profesional de Imagen Televisión consignó al final que, pese a que se llamó a la Policía para que restaurara el orden, esta "nunca llegó".

Por temor a que la discusión subiera de nivel, vecinos se resguardaron en sus casas y grabaron desde ahí lo que estaba pasando.

ALEGA MUJER con ARMA LARGA en una MANO... y BB en la OTRA

Así se armó la pelea entre vecinos de @GobNau q tuvieron una ceremonia de Santería.

Se insultaron, agredieron, aventaron... y esta señora q cargaba a su BB y su ARMA LARGA, amagaba con disparar.

La @PoliciaNau nunca llegó. pic.twitter.com/IXRbxpN7sf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 27, 2025

INTERNAUTAS REACCIONAN AL INCIDENTE

Tras viralizarse el incidente, el cual desató una ola de indignación, los cometarios inundaron la publicación, ya que además de señalar a la mujer armada por exponer al pequeñito, abrió el debate en cuanto a seguridad vecinal y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Aún las imágenes siguen circulando en internet, generando asombro, y pone en la mesa el nivel de los conflictos vecinales y el riesgo que corren las comunidades.