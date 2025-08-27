El Papa León XIV tiene su propio asiento conmemorativo en el estadio de los White Sox

Imagínate ir a ver un partido de beisbol como cualquier aficionado y que, 20 años después, el asiento en el que estuviste quede marcado para siempre con una placa conmemorativa.

Eso es justamente lo que ha ocurrido con el Papa León XIV, quien en 2005, cuando aún era el Padre Robert Prevost, asistió como fanático al histórico Juego 1 de la Serie Mundial en el estadio de los Chicago White Sox. Hoy, ese momento ha sido inmortalizado.

En mayo de 2025, luego de la elección de Prevost, como Papa León XIV líder de la Iglesia católica, los White Sox decidieron rendirle un homenaje muy especial. Cerca de la Sección 140 del estadio Guaranteed Rate Field, el equipo instaló un mural con su imagen y ahora también han colocado una placa conmemorativa en el asiento Fila 19, Asiento 2, el mismo que ocupó aquel día.

ASÍ EL HOMENAJE EN EL ASIENTO

"Este asiento marca el lugar donde el Papa León XIV alentó a los White Sox durante el Juego 1 de la Serie Mundial de 2005. Creció en el área de Chicago y fue elegido como el primer pontífice nacido en Estados Unidos el 8 de mayo de 2025", dice la placa.

El ahora pontífice asistió al partido junto a su amigo Ed Schmit, ya fallecido. Su nieto, Eddie Schmit, recordó emocionado aquel día en declaraciones a WGN News. "Cuando todo eso pasó, miré hacia atrás y dije: ´¿Ese es el Papa sentado a mi lado?´ Y efectivamente lo era, fue bastante irreal, por decir lo menos. Fue increíble verlo..."

Desde el anuncio del homenaje, las redes sociales se han llenado de comentarios a favor. Usuarios en Instagram y X celebran el gesto con mensajes como que resaltan la importancia del homenaje al "hijo natal" de los White Sox.

Y aun con opiniones encontradas, se trata de un homenaje emotivo y único que une deporte, historia y fe en el corazón de Chicago.