¡Mega Hawlucha entra a la escena en Pokémon Leyendas Z-A!

El universo de Pokémon vuelve a sorprender con una revelación que ha dejado a los fanáticos con la boca abierta. En el nuevo tráiler de Leyendas Pokémon: Z-A, el carismático Hawlucha regresa con una evolución espectacular que promete ser uno de los grandes atractivos del juego.

EL REGRESO TRIUNFAL DE HAWLUCHA

Originario de la región de Kalos, este Pokémon de tipo Lucha y Volador ha conquistado a los entrenadores desde su debut. Sin embargo, ahora llega con un giro aún más emocionante: su megaevolución. Mega Hawlucha se presenta con un diseño imponente, músculos marcados y una energía renovada que lo convierte en una verdadera estrella dentro de los combates.

La megaevolución no solo le da una apariencia más feroz, también lo fortalece en batalla. Mega Hawlucha puede resistir golpes con gran facilidad, mostrando una confianza que lo impulsa a animar al público en plena pelea.

Su Plancha Voladora y su estilo de lucha libre lo convierten en todo un espectáculo visual que promete intensas batallas contra grandes rivales como Machamp.

UN EVENTO ESPECIAL EN LA ARENA MÉXICO

Pokémon no se detiene solo en el juego. Para celebrar la llegada de Mega Hawlucha, se ha anunciado una colaboración única con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El evento especial Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre de 2025 a las 18:00 PDT (19:00 hora de Ciudad de México) en la emblemática Arena México.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y, para quienes no puedan asistir en persona, la transmisión se realizará en vivo por el canal oficial de YouTube del CMLL, llevando la experiencia a fanáticos de todo el mundo.

ESTRENO DE LEYENDAS POKÉMON: Z-A

La expectación por este título sigue creciendo. Leyendas Pokémon: Z-A llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 16 de octubre de 2025, ofreciendo nuevas aventuras y combates memorables.

Mega Hawlucha promete ser uno de los grandes protagonistas de esta entrega, robándose la atención tanto en el videojuego como en los eventos especiales.