Día de los Abuelos: 10 películas conmovedoras para honrarlos y disfrutar en familia

Cada 28 de julio, México y gran parte del mundo celebran el Día de los Abuelos. Este día busca reconocer la importancia de los abuelos en la familia, quienes con su ternura, consejos y amor incondicional dejan huellas imborrables en la vida de sus nietos.

Más que una figura de autoridad, los abuelos son un ejemplo de amor, bondad y comprensión. Psicólogos infantiles y especialistas destacan que su compañía y enseñanza fortalecen los valores de las nuevas generaciones, ayudan a enfrentar las dificultades de la vida y fomentan relaciones interpersonales saludables. Además, compartir experiencias y actividades con los nietos contribuye de manera positiva a la salud emocional de los adultos mayores, haciéndolos sentir útiles y felices.

10 PELÍCULAS CONMOVEDORAS PARA HONRARLOS Y DISFRUTAR EN FAMILIA

Para quienes buscan formas de celebrar esta fecha, el cine ofrece una excelente opción para compartir momentos inolvidables en familia.:

EN GUERRA CON MI ABUELO (EEUU, 2020, TIM HILL)

Un niño debe compartir su habitación con su abuelo, lo que desata una serie de divertidas bromas.

ABUELOS (ESPAÑA, 2019, SANTIAGO REQUEJO)

Tres abuelos desempleados deciden abrir una guardería, enfrentando los retos de la modernidad.

THE FAREWELL (EEUU, 2019, LULU WANG)

Una familia enfrenta la enfermedad terminal de su abuela y los vínculos familiares que los unen a pesar de la distancia.

EL ÁRBOL DEL ABUELO (ESPAÑA, 2016, ICÍAR BOLLAÍN)

Una joven lucha por recuperar un olivo que llenó de tristeza a su abuelo.

ASÍ NOS VA (EEUU, 2014, ROB REINER)

La vida de un solitario agente inmobiliario cambia cuando descubre que debe cuidar a su nieta.

ABUELOS AL PODER (EEUU, 2012, ANDY FICKMAN)

Dos abuelos enfrentan divertidas aventuras al cuidar a sus nietos.

UP: UNA AVENTURA DE ALTURA (EEUU, 2009, PETE DOCTER)

Un viudo jubilado se embarca en una aventura aérea acompañado de un niño explorador.

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A CASA (COREA DEL SUR, 2002, LEE JEONG-HYANG)

La relación de una mujer muda con su nieto fortalece un vínculo muy especial.

Celebrar a los abuelos no requiere grandes gestos: dedicarles tiempo, compartir actividades que disfruten, escuchar sus historias o simplemente pasar un día juntos es suficiente para hacerlos sentir queridos y valorados. Incluso quienes ya no están presentes pueden ser recordados con gratitud por sus enseñanzas y el legado que dejaron.