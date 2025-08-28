Viral: un pequeño niño canta "De color de rosa" de Belinda y es furor en redes sociales

Un pequeño niño se ha convertido en el furor de las redes sociales por su inocencia y ternura. El menor entona una de las últimas canciones de Belinda , denominada "De color de rosa".

Mientras entona la canción de manera súper dulce, el pequeño aprovecha para bañar a su patito. La escena fue compartida en redes sociales y rápidamente alcanzó millones de reproducciones.

UN NIÑO SE VUELVE VIRAL POR CANTAR DE COLOR ROSA DE BELINDA

La escena del pequeño, llamado Dylan, bañando a su patito mientras entona la canción de Belinda se hizo viral por la ternura de ambos protagonistas. En el video se puede ver al menor echándole agua a su mascota mientras canta un fragmento de la canción "Color de rosa" de una manera muy particular.

En el video el niño expresa: "La vida de color de rosa, veo la vida hermosa y del amor estoy ena-moraro. Del amor estoy apa-sionado".

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron. Personas de todo el mundo comentaron el tierno video y destacaron la atención del niño y la conexión que tenía con su patito.

"No me canso de ver este video, es lo más bello que he visto", "Los dos están felices y se nota"; y "Cuanta inocencia, dulzura y amor por los animales en un solo video", fueron algunos de los comentarios que se llevaron este hermoso video. Incluso, muchos fans se animaron a pedirle a Belinda una pequeña colaboración con el pequeño.