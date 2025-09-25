WhatsApp: Así funciona su nueva función de traducción automática

WhatsApp ha sorprendido una vez más a sus millones de usuarios alrededor del mundo con el lanzamiento de su nueva función llamada "Traducir". Esta herramienta busca eliminar los obstáculos que impone el idioma y permitir que sus más de tres mil millones de usuarios puedan comunicarse sin importar su lengua materna.

La novedad marca un paso importante en el compromiso de la aplicación por ofrecer una comunicación más accesible y global, reforzando su papel como la app de mensajería más utilizada en el planeta.

CÓMO FUNCIONA LA NUEVA OPCIÓN DE TRADUCCIÓN

El uso de esta función es bastante sencillo. Cuando un usuario recibe un mensaje en un idioma distinto al suyo, basta con seleccionarlo y pulsar la opción "Traducir". De inmediato, se podrá elegir el idioma al que se desea convertir el texto.

En dispositivos Android, además de esta opción manual, los usuarios tendrán la posibilidad de activar la traducción automática de todo un chat. Esto significa que los mensajes que lleguen en otro idioma se traducirán de forma instantánea, sin necesidad de presionar botones adicionales.

DISPONIBLE EN CHATS Y CANALES

La función no se limita únicamente a las conversaciones privadas. También está disponible en chats grupales y en las actualizaciones de los Canales de WhatsApp, ampliando así sus posibilidades de uso para distintas formas de comunicación.

En el caso de Android, la traducción automática estará disponible inicialmente en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone contarán con una ventaja adicional, ya que la herramienta estará habilitada para más de 19 idiomas diferentes.

UN PASO HACIA LA CONECTIVIDAD GLOBAL

Con esta actualización, WhatsApp no solo fortalece su presencia en el mercado, sino que también se posiciona como una aplicación que busca conectar a las personas sin importar la lengua que hablen. La nueva función "Traducir" promete hacer que la comunicación sea más sencilla, inmediata y universal.